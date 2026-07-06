У Криму прогриміли вибухи біля аеродрому 'Гвардійське': є численні знеструмлення

Через нічні вибухи біля військового аеродрому декілька міст півострова залишилися без електропостачання.

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Атака на Крим 6 липня / Колаж: Главред, фото: "Кримський вітер"

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Вночі в Криму пролунала серія вибухів

Аеродром "Гвардійське" опинився в епіцентрі

Кілька міст залишились без світла

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 6 липня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Гвардійське", після чого в кількох населених пунктах півострова зникло електропостачання, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними каналу, який посилається на місцевих жителів, вибухи пролунали неподалік стратегічного об'єкта, що вже неодноразово опинявся в центрі уваги через активність окупаційної влади в регіоні.

Стрілянина та серія вибухів

Хронологія подій, за словами очевидців, виглядала так: спочатку люди чули інтенсивну стрілянину, а вже за кілька хвилин пролунали потужні вибухи. Близько 00:43 в районі аеродрому "Гвардійське" зафіксували щонайменше два вибухи, а найгучніший з них, зі слів підписників каналу, стався близько 01:14.

Окрім того, повідомляється про вибухи в районі Білогірська, хоча деталей щодо характеру та наслідків цих подій поки немає.

Знеструмлення міст

Паралельно з вибухами кілька населених пунктів півострова залишилися без електроенергії. Близько 00:45 світло повністю зникло в Бахчисараї, а невдовзі знеструмленою опинилась і Ялта.

Мешканці описують нічну картину міста так: вулиці занурені в темряву, чути лише гул генераторів, а у вікнах будинків мерехтять ліхтарики замість звичного світла.

Офіційного підтвердження щодо причин вибухів та масштабів відключення електропостачання на момент публікації немає.

Росіяни мають "вікно можливостей" для втечі з Криму - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов заявив, що громадяни Росії, які переселилися до тимчасово окупованого Криму після 2014 року, наразі ще мають можливість організовано залишити півострів.

За словами експерта, доки Кримський міст залишається функціональним, ці люди можуть вивезти своє майно та повернутися до Росії.

Жданов вважає, що після можливого припинення транспортного сполучення через Кримський міст ситуація суттєво зміниться. На його думку, тоді може постати питання проведення поліцейських заходів щодо депортації громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації півострова у 2014 році.

"Причому в даному випадку цивільне населення - росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, - будуть прирівнюватися до комбатантів, окупантів. Тож у них поки що залишається вікно можливостей відносно спокійно залишити Крим", - підкреслив Жданов.

Удари по Криму - останні новини

Як писав раніше Главред, у Криму з 1 по 5 липня було уражено 37 енергооб’єктів, з них 16 - за останні дві доби. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Серед цілей названо електропідстанції в окупованому Криму, а також в окупованих районах Херсонської, Запорізької та Луганської областей.Бровді зазначив, що удари спрямовані на порушення енергопостачання, логістики та військової інфраструктури російських сил на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов зробив важливу заяву щодо ситуації в Криму. Він наголосив, що логістичні проблеми суттєво вплинуть на подальший розвиток подій на фронті та змусять мешканців залишати півострів, що додатково ускладнить постачання в окупованих районах. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що агенти партизанського руху "Атеш" під час поширення інформації про переміщення окупаційних адміністрацій заявили про термінові евакуаційні заходи. За їхніми словами, евакуація чиновників уже почалася і свідчить про підготовку до нових ударів по військовій інфраструктурі, що може прискорити відтік кадрів і техніки.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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