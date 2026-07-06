Росія вдарила по трьох районах Київщини: є загиблий та багато поранених

Внаслідок ворожої атаки постраждали Бучанський, Вишгородський та Броварський райони області, а мешканцям Вишневого радять не виходити на вулицю.

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РФ атакувала Київщину / Колаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com, ДСНС

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Атака зачепила три райони Київщини

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 10 поранені

Жителів Вишневого закликають й надалі лишатися в укриттях

відео дня

Внаслідок атаки росіян у ніч на 6 липня постраждав не лише Київ, а й область. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, є загиблий та багато поранених.

Наслідки ворожого удару зафіксовані одразу в кількох районах області - Бучанському, Вишгородському та Броварському. У Бучанському районі загинула людина, ще 10 жителів отримали травми. Шестеро постраждалих із осколковими пораненнями та переломами кінцівок наразі перебувають у місцевій лікарні.

Крім людських втрат, ворожа атака залишила по собі суттєві матеріальні збитки. Пошкоджень зазнали приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури в постраждалих районах області.

Заклик до мешканців Вишневого

У самому Вишневому на Київщині ситуація залишається напруженою - місцева влада попросила людей утриматися від звичного розпорядку дня. Йдеться про вулиці Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна.

"Просимо всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки", - закликають у міськраді Вишневого.

Якими ракетами та звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Скільки ракет і дронів виробляє РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко повідомив про орієнтовні темпи виробництва озброєння в Росії.

За його словами, щодобово РФ може виробляти приблизно 130–140 ударних безпілотників типу "Шахед", а також аналогічні за призначенням БПЛА в тих самих обсягах.

Що стосується ракетного озброєння, експерт зазначає, що найбільші темпи виробництва припадають на балістичні ракети - близько трьох одиниць на добу. Крім того, росіяни можуть виробляти приблизно дві крилаті ракети Х-101 щодня, а також 1–2 ракети "Калібр" на добу.

Водночас ракети типу "Циркон" і "Кинжал", за оцінкою Коваленка, виробляються у значно менших обсягах - орієнтовно 1–3 одиниці на тиждень. Експерт також додає, що у РФ є певний недоторканний стратегічний запас озброєння.

Удар РФ по Києву - що відомо

Як писав Главред, російська атака на Київ у ніч на 6 липня спричинила масштабні руйнування та нові жертви. За даними міської військової адміністрації, кількість постраждалих зросла до 24 осіб, серед них двоє дітей. Під час рятувальних робіт ДСНС знайшли ще двох загиблих, і загальна кількість жертв тепер становить сім людей.

Найбільше постраждав Дарницький район. У 25‑поверховому будинку уламки пошкодили четвертий поверх, заблокувавши мешканців верхніх рівнів. Рятувальники вже вивели з пастки 22 людини, але саме тут під завалами знайшли двох загиблих. У сусідньому хмарочосі спалахнула пожежа на верхніх поверхах, триває евакуація мешканців.

У Подільському районі уламки пошкодили 21‑поверховий будинок, а в Оболонському виникли масштабні пожежі на складах та нежитлових об’єктах. Екстрені служби працюють безперервно, ліквідовуючи наслідки ударів і уточнюючи дані про масштаби руйнувань та кількість постраждалих.

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Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

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