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Масовані удари БПЛА: на об’єктах Нафтогазу вирують пожежі, є "прильоти"

Олексій Тесля
5 липня 2026, 19:29
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На кількох об’єктах спалахнули масштабні пожежі, зафіксовано значні руйнування.
РФ масовано вгатила по об’єктах
Росія масово завдає ударів по об’єктах "Нафтогазу" / Колаж: Главред, фото: Нафтогаз, скріншот

Головне:

  • РФ продовжує атакувати низку газовидобувних об'єктів
  • На кількох об'єктах спалахнули масштабні пожежі

Російські окупанти вже другу добу поспіль продовжують атакувати низку видобувних об’єктів Нафтогазу України у Полтавській, Харківській та Сумській областях, повідомляє пресслужба компанії.

Ворог застосовує дрони різних типів, зокрема реактивні, повідомляє пресслужба компанії.

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"Атаки тривають практично безперервно з учорашнього ранку. На кількох об’єктах спалахнули масштабні пожежі, є значні руйнування. Робота частини обладнання зупинена", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники не постраждали завдяки своєчасно вжитим заходам безпеки.

"Повний масштаб пошкоджень поки що встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно дозволить ситуація з безпекою", – підсумовується в повідомленні.

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/ Нафтогаз

Чому удари по енергетиці можуть призвести до відключень – експерт

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев розповів, що однією з головних цілей атак на енергетичну інфраструктуру є підстанції та магістральні лінії електропередачі, від яких залежить стабільна робота енергосистеми.

За його словами, пошкодження таких об’єктів ускладнює передачу електроенергії між різними регіонами країни, через що зростає навантаження на мережу та знижується її стійкість.

Експерт зазначив, що в таких умовах тимчасове введення обмежень електропостачання є вимушеним заходом. Такі відключення дозволяють збалансувати роботу енергосистеми, уникнути перевантажень обладнання та знизити ризик більш масштабних аварій.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та його передмістя. Під обстрілом опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: Нафтогаз України

Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія.

До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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