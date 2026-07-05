Боронячи Україну, загинув випусковий редактор ТЕТ та 2+2 Іван Трембовецький

Жахлива звістка сьогодні надійшла в плюсівську родину. На фронті під час виконання бойового завдання загинув український медійник, наш колега - випусковий редактор телеканалу ТЕТ та свого часу - 2+2, Іван Трембовецький.
Як повідомляє 1+1, Іван став на захист України ще у 2014 році, першим серед плюсівців.
У складі легендарної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ він пройшов Дебальцево, Піски, захищав Донецький аеропорт.
Після початку повномасштабного вторгнення Іван знову долучився до лав Сил оборони. Останні три роки служив у ГУРі, тоді як нещодавно перевівся до 8-го армійського корпусу ДШВ 238-го окремого батальйону безпілотних систем "Чорний яструб", воював на Сумському напрямку.
Іван боровся за нашу Незалежність мужньо й віддано. Навіть після поранень повертався до строю, мав велику повагу від побратимів і колег, завжди залишався відданим своїй справі та країні.
Попри поранення, повертався у стрій, мав велику повагу від побратимів і колег, завжди залишався людяним і справжнім патріотом своєї країни. В цивільному житті Іван був неймовірним професіоналом, душою компанії та людиною, яка дійсно вміла розганяти хмари навколо. Любив свою справу і чекав на повернення до рідних "плюсів", а ми - на зустріч з ним в рідному колі.
У захисника залишилися дружина та двоє донечок. Оборонцю назавжди залишиться 43 роки.
Посилання на збір коштів для родини Івана Трембовецького:
https://send.monobank.ua/jar/8eckaiJqt3
Номер картки Банки: 4874 1000 3003 9393
Світла памʼять і шана герою!
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