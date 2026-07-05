Боронячи Україну, загинув випусковий редактор ТЕТ та 2+2 Іван Трембовецький

У захисника залишилися дружина та двоє донечок.

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Іван став на захист України ще у 2014 році, першим серед плюсівців / Колаж: Главред, фото: 1+1

Жахлива звістка сьогодні надійшла в плюсівську родину. На фронті під час виконання бойового завдання загинув український медійник, наш колега - випусковий редактор телеканалу ТЕТ та свого часу - 2+2, Іван Трембовецький.

Як повідомляє 1+1, Іван став на захист України ще у 2014 році, першим серед плюсівців.

Іван Трембовецький, випусковий редактор ТЕТ та 2+2 / 1+1

У складі легендарної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ він пройшов Дебальцево, Піски, захищав Донецький аеропорт.

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Після початку повномасштабного вторгнення Іван знову долучився до лав Сил оборони. Останні три роки служив у ГУРі, тоді як нещодавно перевівся до 8-го армійського корпусу ДШВ 238-го окремого батальйону безпілотних систем "Чорний яструб", воював на Сумському напрямку.

Іван Трембовецький, випусковий редактор ТЕТ та 2+2 / 1+1

Іван боровся за нашу Незалежність мужньо й віддано. Навіть після поранень повертався до строю, мав велику повагу від побратимів і колег, завжди залишався відданим своїй справі та країні.

Іван Трембовецький, випусковий редактор ТЕТ та 2+2 / 1+1

Попри поранення, повертався у стрій, мав велику повагу від побратимів і колег, завжди залишався людяним і справжнім патріотом своєї країни. В цивільному житті Іван був неймовірним професіоналом, душою компанії та людиною, яка дійсно вміла розганяти хмари навколо. Любив свою справу і чекав на повернення до рідних "плюсів", а ми - на зустріч з ним в рідному колі.

Іван Трембовецький, випусковий редактор ТЕТ та 2+2 / 1+1

У захисника залишилися дружина та двоє донечок. Оборонцю назавжди залишиться 43 роки.

Іван Трембовецький, випусковий редактор ТЕТ та 2+2 / 1+1

Посилання на збір коштів для родини Івана Трембовецького:

https://send.monobank.ua/jar/8eckaiJqt3

Номер картки Банки: 4874 1000 3003 9393

Світла памʼять і шана герою!

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