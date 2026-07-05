Чому Німеччина не поставить Україні ракети Taurus: пояснення Пісторіуса

Міністр оборони Німеччини пояснив, чому Берлін не планує передавати Україні ракети Taurus.

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Пісторіус пояснив, чому Німеччина не передасть Україні ракети Taurus / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/borispistorius

Коротко:

Армія РФ продовжує зазнавати значних втрат на фронті

До 2029 року Путін буде готовий напасти на територію НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання про можливу передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus наразі не розглядається. Про це він повідомив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За словами глави оборонного відомства, попри відсутність істотних змін на лінії фронту, російська армія продовжує зазнавати значних втрат, а українські сили дедалі частіше успішно завдають ударів по об’єктах на території Росії.

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Пісторіус наголосив, що зараз для України пріоритетним є фінансова та військова підтримка з боку союзників. Зокрема, йдеться про кредитні механізми Європейського Союзу та новий фонд фінансування, загальний обсяг якого, за його словами, становить близько 70 млрд євро.

Відповідаючи на запитання про можливе постачання крилатих ракет Taurus, міністр заявив, що, на його думку, на даному етапі Україна не потребує цього озброєння.

Таким чином, дискусія щодо передачі Києву німецьких далекобійних ракет, яка тривала протягом тривалого часу, поки що не отримала практичного продовження.

"Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою пересувань майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді - в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше - Україні дедалі частіше вдається вражати цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику", - сказав міністр.

Пісторіус також оцінив ризики нападу Володимира Путіна на союзників України.

"Ми виходимо з того, що до 2029 року він буде в змозі піти на ризик нападу - нехай навіть часткового - на територію НАТО. Чи зважиться він на це насправді - невідомо", - зазначив міністр.

Технічні характеристики ракет Taurus

Ракета Taurus має дальність дії до 500 кілометрів, хоча експортні версії здатні вражати цілі на відстані від 300 до 400 кілометрів. Швидкість польоту цієї ракети коливається в межах від 0,6 до 0,95 Маха. Загальна вага ракети становить приблизно 1400 кілограмів, а її довжина - 5 метрів.

Бойова частина ракети важить до 480 кілограмів, з яких 400 кілограмів припадає на фугасний заряд, укладений у високоміцний бронекорпус.

Тип боєголовки - тандемний бетонобійний заряд, який має назву MEPHISTO. Цей тип боєголовки розроблено спеціально для пробивання бетону та важких ґрунтів.

Ракета здатна летіти на наднизьких висотах, огинаючи рельєф місцевості, що ускладнює її перехоплення ППО. Навіть у разі глушіння GPS вона може автономно продовжувати курс за допомогою внутрішніх алгоритмів корекції польоту.

Вартість ракети Taurus

Ціна однієї ракети Taurus - приблизно 1,2 мільйона доларів, що робить її економічно вигіднішою порівняно з британською Storm Shadow (до 2,2 млн фунтів) та французькою SCALP-EG (1,35–2 млн євро).

Інфографіка: Главред

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Про особу: Борис Пісторіус Борис Пісторіус - німецький політик Соціал-демократичної партії, федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року по лютий 2013 року - бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 року по січень 2023 року - міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року - член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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