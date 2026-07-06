Проблеми з балістикою: Зеленський зробив невтішну заяву після атаки РФ

Президент пояснив, що заохочує РФ продовжувати терор мирного населення України.

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Зеленський розповів, чому вночі не вдалося збити балістичні ракети РФ / Колаж: Главред, фото: US Army, ДСНС України

Що повідомив Зеленський:

Внаслідок нічної атаки загинули щонайменше 14 людей

На Київщині після російського удару оголосили евакуацію

США та Європа можуть зупинити терор РФ, якщо передадуть Україні ракети

У ніч на 6 липня Київ був під масованим ударом країни-агресорки Росії. Ворог випустив 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Зараз у столиці триває ліквідація наслідків атаки.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. На місцях працюють усі необхідні служби, які роблять максимум, щоб урятувати людей і надати допомогу кожному, хто її потребує.

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"Станом на зараз вдалося врятувати 64 людини, серед них дві дитини. Станом на зараз відомо, що, на жаль, через цю атаку загинули 11 людей. Мої співчуття рідним і близьким. Ще близько 60 людей поранено", - додав глава держави.

Удар по Київщині

Внаслідок атаки на Київську область загинуло 3, постраждало 16 людей. У Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Проводиться евакуація людей із приватного сектора. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 400 рятувальників і поліцейських.

"Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей", - наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що поки ракети до Patriot залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі бити по українських житлових будинках. При цьому у США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити.

Patriot / Інфографіка: Главред

У ДСНС прокоментували наслідки атаки РФ

У ДСНС уточнили, що У Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду. Там загинуло 5 людей, понад 30 - постраждали.

У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. Тут атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей - двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали.

На Київщині у Вишневому рятувальники вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також працівники ДСНС проводять обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого.

Наскільки в України серйозні проблеми з ракетами до Patriot

Главред писав, що за словами полковника Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже декілька місяців перебуває у фазі ракетного голоду: бойові підрозділи ППО залишаються із напівпорожніми пусковими установками, а військовим доводиться буквально "вибивати" боєприпаси на міжнародних зустрічах.

Країна фактично опинилася "на голодному пайку" щодо ракет для Patriot, NASAMS та IRIS‑T. Ігнат зазначив, що причини дефіциту накопичувалися місяцями.

Удар по Україні 6 липня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що нічна російська атака на столицю призвела до значних руйнувань у кількох районах міста. Найбільшого удару зазнав Дарницький район Києва.

У Київській області у місті Вишневе після нічної російської атаки оголосили підвищену небезпеку через ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів

Згодом стало відомо, що радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували цієї ночі 419 засобів повітряного нападу - 68 ракет різних типів і 351 ударний безпілотник.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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