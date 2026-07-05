Росія раптово передислокувала 5 літаків Ту-95МС: коли очікувати нової атаки

ЗС РФ завершили підготовку до масованого ракетного удару.

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Росія раптово передислокувала 5 літаків Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

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Навіщо Росія перекинула стратегічні бомбардувальники

Які сили можуть залучити до нової атаки

У ніч на 5 липня окупаційна армія країни-агресора Росії здійснила передислокацію шести літаків Ту-95МС з Далекого Сходу. Про це повідомив моніторинговий канал "ЄРадар".

За інформацією моніторингового каналу, 5 літаків приземлилися на аеродромі "Оленя"; 1 - на "Енгельсі".

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Таким чином, ЗС РФ завершили підготовку до масованого ракетного удару. Він може відбутися найближчими кількома добами.

Можуть бути задіяні:

10–11 Ту-95МС;

3 Ту-160;

близько 800–1000 ударних БПЛА;

6 літаків МіГ-31К з ракетами "Кинжал".

"З цього можна зробити висновок, що противник завершив підготовку до нанесення масованого ракетного удару по території України", - йдеться в повідомленні.

Пріоритетні цілі - Львів та всі західні регіони країни.

Звідки РФ запускає ракети / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Андрій Цаплієнко зробив важливу заяву щодо підготовки масованого удару. Він наголосив, що масштабний ракетно-дроновий удар суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці, і це вимагає максимальної готовності сил ППО. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський під час звернення заявив про можливу нову атаку на західні регіони. За його словами, передислокація Ту-95МС вказує на ймовірну ціль на заході країни та вимагає підвищеної готовності громадян і профільних служб.

Як раніше повідомляв "Главред", моніторинговий канал "ЄРадар" висловив свою позицію щодо передислокації стратегічної авіації. Він звернув увагу на складні ракетні підльоти до міст і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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