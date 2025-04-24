Підтримала траур: реакція Софії Ротару на ракетний обстріл Києва 24 квітня

Коротко:
- Київ переніс важкий ракетний удар
- Софія Ротару висловила співчуття
У ніч на 24 лютого Київ здригнувся від ракетного удару країни-окупанта. У кількох районах столиці пошкоджено та зруйновано будинки, інфраструктуру, транспорт.
Жертвами російської агресії стали за даними ДСНС 12 осіб, постраждали - 90. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
У Києві оголошено жалобу. Її підтримала українська співачка Софія Ротару. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала чорно-біле фото з місця трагедії, і запалену свічку на знак скорботи за загиблими і солідарності з потерпілими та їхніми близькими.
Удар по Києву 24 квітня - останні новини по темі:
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 квітня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети, зокрема типу "Калібр", а також ударні дрони "Шахед".
Якщо раніше українська ППО успішно знищувала всі такі цілі, то цього разу частина ракет досягла цілей. Військовий експерт і директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих припустив, що Росія могла модернізувати ракети "Калібр" або змінила тактику ударів.
На жорстоку атаку відреагував президент США Дональд Трамп. Він висловив своє невдоволення і закликав сторони до укладення мирної угоди.
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Хто така Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
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