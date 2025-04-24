Ліза Глинська розповіла, як сильно її крихітні діти бояться вибухів

Відома кулінарка Ліза Глинська розповіла, як сильно її маленькі дівчатка

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Ліза Глинська розповіла про моторошну ніч / Колаж Главред, фото Instagram/lizaglinskaya

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Як пережила ніч Ліза Глинська

Як реагували її діти на обстріл

Українська кондитерка і переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глинська, яка в жовтні 2024 року вперше стала мамою і народила двох дівчаток-близнючок Поліну і Соломію показала, як заспокоює своїх дітей.

На своїй сторінці в Instagram, Ліза Глинська написала про ніч обстрілів, яку влаштувала терористична Росія 24 квітня.

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Ліза Глинська розповіла про страшну ніч / Фото Instagram/ lizaglinskaya

Вона написала, що її малятка сильно бояться вибухів і гучних звуків. "Соломія дуже... я не можу підібрати слово, активно реагує. Мої діти, а особливо Мія дуже лякається гучних звуків, підстрибує, як м'ячик. Я намагаюся закрити їй вушка, але така сильна вібрація по всьому тілу через вибухи і ці закривання вух просто ніщо", - розповідає вона.

За словами Глинської, під час атаки терористичної Росії на столицю мирної України, коли вона почула шахед, то схопила одну з двійнят - Мію, потім побігла до Полі. "Вона прокинулася, плаче, знову вибухи, прикриваю Мії вуха, годую Полю, щоб заспокоїти, вибухи. Мія починає плакати, заспокоюю Мію - тиша. Десь тут до мене доходить, що налякана, потрібно заспокоїтися, тому що діти все відчувають", - описує моторошну ніч Глинська.

Ліза Глинська розповіла про страшну ніч / Фото Instagram/ lizaglinskaya

За її словами, коли діти заспокоїлися, знову з'явилися новини про те, що знову летить. "І я не знаю, як покласти дітей у ліжечко, як покласти дітей, як їх відпустити", - пише молода мама.

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Хто така Ліза Глинська? Єлизавета Глинська - кондитер, переможниця 2 сезону кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Навчалася у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, де вивчала кулінарію і кондитерське мистецтво. З'являється на телебаченні як кулінарний експерт і суддя (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Професіонали" та ін.). Авторка майстер-класів з кондитерського мистецтва та кулінарних книжок. Відкрила власну школу кондитерського мистецтва GL.

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