Переможця Голосу країни Сергія Лазановського в Бельгії забрала "швидка"

Сергій Лазановський був госпіталізований в Бельгії / instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Український співак, актор і телеведучий, переможець 11 сезону шоу Голос країни Сергій Лазановський (Ridnyi) змусив своїх шанувальників неабияк понервувати.

Нещодавно на сторінці артиста в Instagram з'явилася серія знімків, виходячи з яких можна зробити висновок про його погане самопочуття. Лазановський зараз знаходиться в Бельгії, де планує брати участь у благодійних концертах.

Але, схоже, здоров'я підвело співака. Спершу він опублікував фото карети швидкої допомоги з коментарем від його переляканих друзів. Потім вона показав себе, лежачим в цій самій машині.

Причину поганого самопочуття Сергій озвучувати не став, проте поспішив заспокоїти фанатів: йому надали всю необхідну допомогу, і артист залишився дуже задоволеним бельгійським сервісом.

Сергій Лазановський був госпіталізований в Бельгії / instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

читайте такожКсенія Мішина вперше показала 10-річному синові його справжнього батька: "Сказала, що це мій знайомий"

Раніше українська акторка і зірка телесеріалу Свати Анна Кошмал потрапила в лікарню - вона лягла під крапельницю, і пізніше подякувала медперсоналу за допомогу.

68-річна Лайма Вайкуле навпаки почуває себе прекрасно: вона спростувала чутки про рецидив онкології, якою латвійська співачка перехворіла в кінці 80-их років.

Інші новини: