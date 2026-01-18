Рус
"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовим

Христина Трохимчук
18 січня 2026, 12:02
Пара з маленьким сином вирушила в Карпати.
Леся Нікітюк з нареченим - відпочинок у Карпатах
Леся Нікітюк з нареченим - відпочинок у Карпатах / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтеся:

  • Леся Нікітюк показала себе з нареченим на відпочинку
  • Як відреагували шанувальники ведучої

Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала в Instagram рідкісний відпочинок зі своїм нареченим - військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

Пара взяла з собою в Карпати маленького сина Оскара. Ведуча вирішила поділитися з шанувальниками добіркою стильних знімків, які демонструють, що пара звикла активно проводити час на відпочинку в горах.

"Трошки фото", — підписала знімки Нікітюк.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук
Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

На знімках можна побачити, як Леся і Дмитро підкорювали засніжені карпатські вершини на снігоходах. Обличчя пари були приховані лижними окулярами і балаклавами. Наречений ведучої вибрав для зимового катання костюм кольору хакі, в той час як вона засвітила брендові дуті чоботи від Dior в екстравагантній леопардовій забарвленні. Не забула Леся і про білу шубу, яка стала візитною карткою відпочиваючих модниць в Буковелі — в ній вона позувала на фото з сином.

Леся Нікітюк у брендових чоботях
Леся Нікітюк у брендових чоботях / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Також Леся записала жартівливе відео, в якому посміялася з стереотипів про відпочиваючих у Буковелі.

"Коли приїхала до Буковеля без мальтипу, мунботів та навушників Шанель (масік є, але без стонайленду)", - підписала відео Нікітюк.

Шанувальники залишилися в захваті від ніжних знімків пари і помітили, що Оскар росте дуже швидко.

"Який вже великий бутуз. Скоро буде сам тупотіти! Готуйтеся купувати замки на всі шухляди і шафи"

"Ура, біла шуба є, а то я вже почала переживати"

"Радію, що ви щасливі"

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Кажанна заявила, що хоче розірвати контракт з лейблом Nova Music, який заснувала Jerry Heil, і поскаржилася на моральні травми, отримані під час співпраці. У Threads Кажанна висміяла конкурсну пісню Jerry Heil "Catharticus".

Також ведучий Андрій Малахов жорстко викрив промах Філіпа Кіркорова. За словами ведучого, Кіркоров зовсім забув, що день народження дочки — це не його особисте свято, а день Алли-Вікторії. Малахов розповів, що путініст покликав на гуляння своїх друзів старшого віку.

Леся Нікітюк новини шоу бізнесу
