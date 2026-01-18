"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовим

Пара з маленьким сином вирушила в Карпати.

Леся Нікітюк з нареченим - відпочинок у Карпатах / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала в Instagram рідкісний відпочинок зі своїм нареченим - військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

Пара взяла з собою в Карпати маленького сина Оскара. Ведуча вирішила поділитися з шанувальниками добіркою стильних знімків, які демонструють, що пара звикла активно проводити час на відпочинку в горах.

"Трошки фото", — підписала знімки Нікітюк.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

На знімках можна побачити, як Леся і Дмитро підкорювали засніжені карпатські вершини на снігоходах. Обличчя пари були приховані лижними окулярами і балаклавами. Наречений ведучої вибрав для зимового катання костюм кольору хакі, в той час як вона засвітила брендові дуті чоботи від Dior в екстравагантній леопардовій забарвленні. Не забула Леся і про білу шубу, яка стала візитною карткою відпочиваючих модниць в Буковелі — в ній вона позувала на фото з сином.

Леся Нікітюк у брендових чоботях / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Також Леся записала жартівливе відео, в якому посміялася з стереотипів про відпочиваючих у Буковелі.

"Коли приїхала до Буковеля без мальтипу, мунботів та навушників Шанель (масік є, але без стонайленду)", - підписала відео Нікітюк.

Шанувальники залишилися в захваті від ніжних знімків пари і помітили, що Оскар росте дуже швидко.

"Який вже великий бутуз. Скоро буде сам тупотіти! Готуйтеся купувати замки на всі шухляди і шафи"

"Ура, біла шуба є, а то я вже почала переживати"

"Радію, що ви щасливі"

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

