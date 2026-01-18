"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовим

Ви дізнаєтеся:
- Леся Нікітюк показала себе з нареченим на відпочинку
- Як відреагували шанувальники ведучої
Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала в Instagram рідкісний відпочинок зі своїм нареченим - військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.
Пара взяла з собою в Карпати маленького сина Оскара. Ведуча вирішила поділитися з шанувальниками добіркою стильних знімків, які демонструють, що пара звикла активно проводити час на відпочинку в горах.
"Трошки фото", — підписала знімки Нікітюк.
На знімках можна побачити, як Леся і Дмитро підкорювали засніжені карпатські вершини на снігоходах. Обличчя пари були приховані лижними окулярами і балаклавами. Наречений ведучої вибрав для зимового катання костюм кольору хакі, в той час як вона засвітила брендові дуті чоботи від Dior в екстравагантній леопардовій забарвленні. Не забула Леся і про білу шубу, яка стала візитною карткою відпочиваючих модниць в Буковелі — в ній вона позувала на фото з сином.
Також Леся записала жартівливе відео, в якому посміялася з стереотипів про відпочиваючих у Буковелі.
"Коли приїхала до Буковеля без мальтипу, мунботів та навушників Шанель (масік є, але без стонайленду)", - підписала відео Нікітюк.
Шанувальники залишилися в захваті від ніжних знімків пари і помітили, що Оскар росте дуже швидко.
"Який вже великий бутуз. Скоро буде сам тупотіти! Готуйтеся купувати замки на всі шухляди і шафи"
"Ура, біла шуба є, а то я вже почала переживати"
"Радію, що ви щасливі"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Кажанна заявила, що хоче розірвати контракт з лейблом Nova Music, який заснувала Jerry Heil, і поскаржилася на моральні травми, отримані під час співпраці. У Threads Кажанна висміяла конкурсну пісню Jerry Heil "Catharticus".
Також ведучий Андрій Малахов жорстко викрив промах Філіпа Кіркорова. За словами ведучого, Кіркоров зовсім забув, що день народження дочки — це не його особисте свято, а день Алли-Вікторії. Малахов розповів, що путініст покликав на гуляння своїх друзів старшого віку.
Вас може зацікавити:
- Млинці для схуднення: Аніта Луценко показала найпростіший рецепт
- Путініст Пєвцов осунувся і перетворився на пенсіонера
- Енріке Іглесіас поділився милим відео: читає реп з донькою від Курнікової
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред