Слідами Шварценеггера: голлівудський актор Меттью Макконахі може стати новим губернатором Техасу

Меттью Макконахі планує піти в політику / gettyimages.com

У травні 2021 року голлівудський актор Меттью Макконахі висловив бажання спробувати себе в політиці.

Почати артист вирішив з поста губернатора рідного для Макконахі штату Техас. Завдяки опитуванню серед виборців стало відомо, чи має шанси актор піти по стопам Шварценеггера і Рейгана.

Так, згідно з The Dallas Morning News, МакКонахі значно випереджає чинного губернатора Техасу Грега Еббота. З тисячі зареєстрованих виборців 45% віддають перевагу акторові, проти 33% Еббота.

Офіційних списків кандидатів поки немає, але техасці вже задумалися над тим, щоб вибрати на високу посаду знаменитого земляка.

Грег Еббот перемагав на виборах на пост губернатора вже два рази поспіль. Чи зуміє Макконахі перервати цю смугу удач, стане відомо лише в листопаді 2022 року.

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