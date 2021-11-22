Кім Кардашьян врятувала 130 афганських дівчат від режима Талібану

Кім Кардашьян допомогла афганським спортсменкам втекти від талібів / instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашьян допомогла 30 афганським спортсменкам уникнути жорстокої розправи - повідомляє Associated Press.

Жінки, які займаються спортом, сприймаються в захопленому талібами Афганістані, як злісний акт непокори. Спортсменки побоюються за свої життя, їх рідних переслідують, а вдома спалюють.

Членам афганської жіночої юнацької футбольної команди разом з сім'ями вдалося втекти до Пакистану, але і там дівчата не були в безпеці, і не могли покинути країну.

Рабин і засновник некомерційної організації Цедек Моше Маргареттен, за підтримки Британської футбольної асоціації, звернувся за допомогою в евакуації афганських спортсменок до світської левиці Кім Кардашьян. Вона повністю профінансувала оформлення необхідних документів і переліт дівчат та їх сімей в Лондон, де вони зможуть почати нове життя.

Всього, завдяки підтримці Кардашьян, було врятовано 130 осіб: 30 футболісток і їх рідні.

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"Вдячний Богу, що Афганська національна жіноча молодіжна команда благополучно прибула в Лондон після, того, як їм довелося боятися за свої життя так довго. Дякую Кім Кардашян за фінансування цього польоту. Молюся про те, щоб інші навчилися у вас щедрості і допомоги афганцям з групи високого ризику", - написавши у Твіттері Маргареттен.

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