"Від усього серця бажаю, щоб ця орда здохла!": Lama мріє побачити загибель "російського біошлаку"

Лама побажала смерті російським оркам / instagram.com/lamaukraine

Українська співачка Лама (справжнє ім'я - Наталія Дзеньків) повідомила, що раніше, до початку війни, розділяла росіян на хороших і поганих.

"З історії та розповідей наших прабабусь-дідусів, ці нелюди з покон віків чинили страшні звірства, але ми мали надію, що нове покоління росіян буде іншим",- пише артистка.

На жаль, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну півтони для Лами стерлися, і неприязнь змінилася праведним гнівом і ненавистю. Їх підкріпили жахливі фотографії, зроблені у звільненому від рашистських окупантів місті Буча - після себе військо Кремля залишило трупи невинно вбитих мирних жителів, згвалтованих жінок і дітей, розруху і багато горя.

На своїй сторінці в Instagram співачка залишила гнівне послання російському народові, в якому закликає їх не дивуватися, що вони стали об'єктом ненависті для цілого світу.

"Це не люди, це бездушний біошлак, а в ньому відсутня імпатія, замість серця чорна дирка, і їхня гниль з часом тільки проростає.Якщо до цього часу в мене була тільки неприязнь до них, то зараз я від усього серця бажаю, щоб ця вся орда повиздихувала! Я більше не розділяю їх на хороших чи поганих, бо будь-які відтінки перестали існувати з першого дня війні. Після цих звірств всі вони не мають право на життя",- підкреслює Лама.

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Раніше страхітливий репортаж зі звільненої Бучі показав журналіст і телеведучий Дмитро Комаров.

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