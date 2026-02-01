"Та скільки можна!": у Галкіна вимагають припинити публікацію фото

Стисло:
- Максим Галкін "атакує" шанувальників свіжим контентом
- У коментарях артиста благають припинити це робити
Перед зимовими святами Максим Галкін влаштував затишшя в соціальних мережах - він не з'являвся у своєму блозі в Instagram практично місяць. Але недавно комік повернувся і обрушив на підписників цілу бурю свіжих фото і відео.
Як з'ясувалося, разом з родиною шоумен відпочиває в Куршевелі. На кадрах можна розглянути результати копіткої роботи 49-річного Галкіна над своєю зовнішністю.
Наприклад, нещодавно Максим опублікував селфі, на якому позує в спортивному лонгсліві. Одяг ефектно підкреслив м'язи коміка. Також він перестав голити бороду. Щетина, акуратна зачіска і впевнений погляд Максима Галкіна сильно вразили його шанувальників. У коментарях вони жартома обурюються, що нові фото настільки гарні, що буквально мучать їх, і вимагають припинити "знущання".
Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
