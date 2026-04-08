"Невігластво та неповага": у Тараса Тополі жорстко відповіли на скандал із погрозами

Марічка Довбенко заявила про погрози з боку команди Тараса Тополі після інтерв’ю.

https://glavred.net/stars/nevezhestvo-i-neuvazhenie-u-tarasa-topoli-zhestko-otvetili-na-skandal-s-ugrozami-10755155.html Посилання скопійоване

Тарас Тополя — скандальне інтерв'ю

Ви дізнаєтеся:

Адвокат Тараса Тополі відповів на претензії Марички Довбенко

Чому стався скандал після інтерв'ю Тараса Тополі

Українська журналістка Марічка Довбенко нещодавно заявила про погрози з боку команди співака Тараса Тополі, з яким вона записала інтерв'ю. Представники артиста відповіли на її претензії у Facebook.

За словами адвоката Тополі Ярослава Куца, виконавець не погоджувався на інтерв'ю після розлучення, адже уклав угоду зі своєю колишньою дружиною Оленою Тополею щодо висвітлення їхнього особистого життя в ЗМІ. Незважаючи на це, Куц домовився про інтерв'ю з Довбенко через прохання друга. Перед початком розмови журналістку попередили, що їй не варто ставити Тарасу запитання про розлучення, і вона погодилася узгодити остаточну версію відеоматеріалу.

відео дня

Тарас Тополя та Марічка Довбенко / скрін з відео

"Перед підготовкою та записом я і присутня на записі PR-менеджерка Олена Гармаш двічі попередили Довбенко, що в інтерв'ю є обмеження та рамки. Однак уже під час запису розмови Довбенко неодноразово ставила Тарасу провокативні запитання про шлюб, розлучення та "скандал" з екс-дружиною. Звісно, як вихована й коректна людина, Тарас на такі запитання відповідав виважено й стримано, а іноді взагалі відмовлявся відповідати (ви, мабуть, бачили це у записі). Після завершення запису інтерв'ю Олена Гармаш одразу зазначила особисто Довбенко про порушення домовленостей, на що отримала запевнення, що все буде узгоджено зі мною і фінальна версія не порушить попередні домовленості", — пояснив Ярослав Куц.

Незважаючи на умови, висунуті командою артиста, журналістка опублікувала інтерв'ю без попередньої згоди та відмовилася видалити фрагменти з провокаційними питаннями. Ярослав Куц опублікував листування з Марічкою Довбенко та закликав підписників розсудити, чи були з його боку погрози та тиск. Адвокат Тараса Тополі уточнив, що далі ситуація вирішуватиметься через суд, а канал журналістки буде заблоковано через порушення авторських прав.

Адвокат Тараса Тополі про умови інтерв'ю / скрін з Facebook

"У результаті: "початкова зірочка Довбенко" намагається хайпувати на розмові всіма способами, зокрема звинувачуючи Тараса та його команду в "тиску на журналіста". Мій "колишній товариш" — на жаль, уже колишній товариш... Я розплачуюся за свою доброту та бажання допомогти... Далі — все ж суд, страйки YouTube-каналу, блокування ресурсу, на якому скоєно порушення авторських прав Тараса Тополі та допущено повне невігластво і неповагу до особистого життя Тараса та його екс-дружини", — заявив Куц.

Про ситуацію також висловилася PR-менеджерка виконавця Олена Гармаш. Вона підкреслила, що команда Тараса Тополі завжди готова до чесного діалогу зі ЗМІ та закликала до об'єктивного висвітлення ситуації.

Команда Тараса Тополі буде судитися з журналісткою / скрін з відео

"Ми завжди відкриті до комунікації та діалогу. І я не раз говорила: відносини між журналістами та командами артистів — це як вальс. Тут важливі взаємоповага, відчуття меж і чесність один перед одним. Бо коли хтось починає "тягнути ковдру" тільки на свій бік — це вже не партнерство, а маніпуляція. І ще один момент, який, схоже, варто нагадати. Хайп — це завжди коротка дистанція. Він швидко злітає, але так само швидко зникає. А ось репутація — це марафон. Вона формується роками і залишається з тобою значно довше за будь-які перегляди чи гучні заголовки", — написала Олена Гармаш у Facebook.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Маричка Довбенко заявила про конфлікт з Тарасом Тополею. За її словами, команда артиста в ультимативній формі вимагала вирізати десять фрагментів із вже записаного інтерв'ю. Довбенко повідомила, що представники співака хочуть подати на неї до суду.

Також зірка проектів "Кава з кардамоном" і "Мавка. Справжній міф" Іван Довженко поділився особистими переживаннями з приводу розлучення батьків і висловився про стосунки зіркового батька з дівчиною, яка на 20 років молодша за нього.

Вас може зацікавити:

Про особу: Тарас Тополя Тарас Тополя — український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред