Ротару вперше прокоментувала смерть близької людини

Олена Кюпелі
7 квітня 2026, 17:08
Співачка Ауріка Ротару вперше розповіла про смерть близької людини.
Софія Ротару, Ауріка Ротару
Ауріка Ротару розповіла про смерть близької людини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

  • Що сталося з директором Ротару
  • Що вона сказала

Минулого місяця в команді української артистки та сестри популярної в Україні співачки Софії Ротару Ауріки сталося горе — у молодому віці помер її близький друг і концертний директор.

Тоді Главред писав, що Ігоря Лахіна не стало у віці 43 років. На той момент артистка зберігала мовчання, а тепер вперше заговорила про трагедію.

За її словами, вона до останнього вірила в диво і особисто навідувала його в реанімації. Виявляється, чоловік тривалий час боровся з хворобою, але врятувати його не вдалося, пише blik.ua.

Аурика Ротару
Ауріка Ротару працювала з Ігорем Лахіним/ фото: instagram.com, Ауріка Ротару

Артистка додала, що востаннє вона бачила Лахіна 7 березня — тоді він ще був у свідомості, і вони змогли поговорити. "Я була у нього 7 березня. Він був у реанімації, мене туди ще пускали. Я з ним поспілкувалася, посиділа. Сказала, що прийду 9 березня. І коли прийшла, він у реанімації, його вже інтубували. Він уже спав: мене не бачив, не чув. І все. У такому стані він і помер. Я постійно, щодня була у нього. Спілкувалася з лікарями. Ми намагалися робити все. Але, на жаль", — додала вона.

Пост про смерть Ігоря Лахіна з'явився в мережі 14 березня:

Помер концертний директор Ауріки Ротару
Помер концертний директор Ауріки Ротару / Скріншот Facebook/irina.kovalenko

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Нагадаємо, Главред писав про те, що голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка продовжує лякати шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом, висловилася з приводу дебатів про свободу слова, що розгорнулися в Сполучених Штатах.

Раніше також стало відомо про те, що принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї — вперше з 2023 року відвідали великодню службу.

Про особу: Ауріка Ротару

Ауріка Ротару – українська співачка, народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару.
Співочу діяльність розпочала у Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні.
Продовжила творчу діяльність у Вінницькій, потім у Кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: "Кримські зірки" (Ялта), "Київська весна" (Київ), "Білі ночі" (Петербург), "Ширше коло", "Пісня року" (Москва, Київ).

Мобілізація відбуватиметься по-новому - кого знімуть з розшуку і де посилять призов

Мобілізація відбуватиметься по-новому - кого знімуть з розшуку і де посилять призов

17:50Україна
Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

17:14Економіка
"Сафарі" на людей: Зеленський відреагував на цинічний удар РФ по маршрутці в Нікополі

"Сафарі" на людей: Зеленський відреагував на цинічний удар РФ по маршрутці в Нікополі

14:23Україна
Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Гороскоп на завтра, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Гороскоп на завтра, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причина

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причина

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

Останні новини

18:02

У Києві подорожчає вартість проїзду: Кличко дав доручення

17:53

Найдивніша страва у світі: навіщо людям у Китаї подають розпечені каменіВідео

17:50

Мобілізація відбуватиметься по-новому - кого знімуть з розшуку і де посилять призов

17:45

Чорна цвіль на герметику зникне раз і назавжди - копійчаний засіб, який працює

17:44

Жир на кухонних шафах зійде сам: який простий домашній розчин слід на них розпилити

Трамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас ЖовтенкоТрамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас Жовтенко
17:32

Фото Землі виявилися не такими, як думали люди: рідкісні кадри

17:30

Один простий трюк допоможе заощадити на заправці авто: простіше не буває

17:22

Рік реформи ринку азартних ігор та лотерей: результати Мінцифри та держагентства PlayCity

17:14

Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

17:08

Ротару вперше прокоментувала смерть близької людини

16:56

Суд зобов’язав ДБР відкрити провадження щодо АРМА під керівництвом Ярослави Максименко

16:31

Говорити "взаїмно" - це груба помилка: як сказати українською правильно

16:25

Як сказати українською "горбатого могила исправит": правильний варіант знають не всі

16:25

Звичайний ремонт перетворився на сенсацію: таємний люк приніс будинку шалене багатство

15:45

Мокрий сніг накриє Львівщину: синоптики попередили про небезпеку

15:25

Старший син Вільяма та Кейт наздоганяє свою матір у зрості

15:08

Гороскоп Таро на завтра, 8 квітня: Раку — переосмислення, Терезам — самозбереження

15:05

Мільйон для вчителя: почали приймати заявки на премію Global Teacher Prize Ukraine

15:04

Китайський гороскоп на завтра, 8 квітня: Коням — перезавантаження, Півням — шанс

14:53

Таємний код долі: яка правда прихована в даті народження людини

14:40

Священик попередив: у ці дні випікати паски — погана ідеяВідео

14:39

Що потрібно зробити з водою у свято 8 квітня — прикмети

14:30

"Мають бути обережні": Анджеліна Джолі планує назавжди залишити США

14:23

"Сафарі" на людей: Зеленський відреагував на цинічний удар РФ по маршрутці в НікополіФото

14:12

Організм не витримав: худу дружину Цекало терміново госпіталізували

14:07

Як прибрати засохлий жир з мікрохвильовки за 5 хвилин: про цей трюк знають не всі

13:46

Допомога Україні під загрозою: конфлікт Трампа з ЄС може вдарити по поставкам зброї

13:25

Усередині було золото: туристи відкрили банку, якій понад 100 років

12:37

Новий статус у Резерв+: у Міноборони надали важливе роз’яснення

12:26

Житомирщину накриє справжня негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

11:38

Дрони РФ атакували два міста на Чернігівщині, палають міськрада та податкова: подробиціФото

11:37

Які моделі iPhone незабаром перестануть отримувати оновлення: таблиця підтримки

11:05

У ЄС назріває дипломатична революція: чому блок зіткнувся з безпрецедентною кризою

11:04

Зник на 12 років і повернувся: кіт упізнав господиню з перших секундВідео

10:55

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

10:43

Випробування позаду: три знаки зодіаку, у яких життя почне налагоджуватися

10:35

Є загиблі, багато поранених: РФ вдарила по автобусу у центрі НікополяФото

10:32

Що посадити у квітні: сім квітів, які перетворять сад на яскраву казкуВідео

09:34

Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула дитина, є поранені

09:18

Потужні удари по РФ: порт у вогні, робота аеропортів була обмеженаВідео

09:12

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:04

В Одесу суне циклон Rapunzel: синоптики попередили про різке зниження температури

08:00

Новий статус у Резерв+: кого тепер не зможуть забронювати в Україні

07:13

Невзоров: Примара Жириновського обіцяє кінець війниПогляд

06:52

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

05:43

Гороскоп на завтра, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

05:09

Цінніше за золото: що СМЕРШ знайшов у лісах Прикарпаття та до чого там ГітлерВідео

04:27

Як часто насправді потрібно міняти губку для посуду: більшість людей помиляються

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 8 відмінностей на зображенні кролика за 45 секунд

03:30

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причинаВідео

