Ротару вперше прокоментувала смерть близької людини

Співачка Ауріка Ротару вперше розповіла про смерть близької людини.

Ауріка Ротару розповіла про смерть близької людини

Минулого місяця в команді української артистки та сестри популярної в Україні співачки Софії Ротару Ауріки сталося горе — у молодому віці помер її близький друг і концертний директор.

Тоді Главред писав, що Ігоря Лахіна не стало у віці 43 років. На той момент артистка зберігала мовчання, а тепер вперше заговорила про трагедію.

За її словами, вона до останнього вірила в диво і особисто навідувала його в реанімації. Виявляється, чоловік тривалий час боровся з хворобою, але врятувати його не вдалося, пише blik.ua.

Ауріка Ротару працювала з Ігорем Лахіним

Артистка додала, що востаннє вона бачила Лахіна 7 березня — тоді він ще був у свідомості, і вони змогли поговорити. "Я була у нього 7 березня. Він був у реанімації, мене туди ще пускали. Я з ним поспілкувалася, посиділа. Сказала, що прийду 9 березня. І коли прийшла, він у реанімації, його вже інтубували. Він уже спав: мене не бачив, не чув. І все. У такому стані він і помер. Я постійно, щодня була у нього. Спілкувалася з лікарями. Ми намагалися робити все. Але, на жаль", — додала вона.

Пост про смерть Ігоря Лахіна з'явився в мережі 14 березня:

Помер концертний директор Ауріки Ротару

Про особу: Ауріка Ротару Ауріка Ротару – українська співачка, народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару.

Співочу діяльність розпочала у Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні.

Продовжила творчу діяльність у Вінницькій, потім у Кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: "Кримські зірки" (Ялта), "Київська весна" (Київ), "Білі ночі" (Петербург), "Ширше коло", "Пісня року" (Москва, Київ).

