Софія Ротару публічно звернулася до онука-втікача — деталі

Легендарна українська співачка Софія Ротару з'явилася в Instagram, що трапляється рідко . Артистка звернулася до свого онука Анатолія Євдокименка, який зараз насолоджується життям за кордоном.
Ротару вирішила публічно привітати онука з важливою подією — сьогодні Анатолію виповнилося 32 роки. Співачка опублікувала в Stories фотографію онука та додала кілька теплих слів.
"З днем народження", — написала Софія Михайлівна.
Співачка відзначила профіль свого онука в соціальній мережі. Нагадаємо, що зараз Анатолій Євдокименко розвиває свою музичну кар'єру за кордоном під псевдонімом SHMN.
Як онук Софії Ротару виїхав з України
Навесні 2022 року Анатолій Євдокименко разом із батьком спробував незаконно перетнути кордон України в напрямку Молдови, але був затриманий прикордонниками у складі групи чоловіків. Однак уже влітку того ж року він дивним чином опинився в Європі. Наразі онук Ротару, ймовірно, оселився у Великій Британії, при цьому шлях його успішного виїзду з країни невідомий. Пізніше в інтерв’ю Євдокименко наголосив на тому, що був змушений покинути Україну, щоб розпочати нове життя.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Раніше Главред повідомляв, що конфлікт між дружиною Віктора Павлика та організаторами його виступу в Палаці "Україна" стрімко загострюється. За словами Катерини, вони не тільки критикували вокал артиста, а й намагалися примусити його до небезпечних медичних маніпуляцій.
Також музикант Дітер Болен, відомий з часів групи Modern Talking, несподівано поплатився за свою любов до країни-агресора РФ. Йому скасували виступи в Литві — інформація про концерти та продаж квитків на них зникла з інтернет-ресурсів.
Про особу: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару — радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
