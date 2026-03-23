Софія Ротару публічно звернулася до онука-втікача — деталі

Співачка з'явилася у соцмережах, що трапляється нечасто.

Софія Ротару звернулася до онука

Легендарна українська співачка Софія Ротару з'явилася в Instagram, що трапляється рідко . Артистка звернулася до свого онука Анатолія Євдокименка, який зараз насолоджується життям за кордоном.

Ротару вирішила публічно привітати онука з важливою подією — сьогодні Анатолію виповнилося 32 роки. Співачка опублікувала в Stories фотографію онука та додала кілька теплих слів.

"З днем народження", — написала Софія Михайлівна.

Співачка відзначила профіль свого онука в соціальній мережі. Нагадаємо, що зараз Анатолій Євдокименко розвиває свою музичну кар'єру за кордоном під псевдонімом SHMN.

Як онук Софії Ротару виїхав з України

Навесні 2022 року Анатолій Євдокименко разом із батьком спробував незаконно перетнути кордон України в напрямку Молдови, але був затриманий прикордонниками у складі групи чоловіків. Однак уже влітку того ж року він дивним чином опинився в Європі. Наразі онук Ротару, ймовірно, оселився у Великій Британії, при цьому шлях його успішного виїзду з країни невідомий. Пізніше в інтерв’ю Євдокименко наголосив на тому, що був змушений покинути Україну, щоб розпочати нове життя.

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару — радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

