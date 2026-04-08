Чоловік Олени Мозгової розкрив причини свого зникнення: "Пріоритети змінилися"

Христина Трохимчук
8 квітня 2026, 16:39
Девід Аксельрод розповів, що відбувається в його житті.
Куди зник Девід Аксельрод
Куди зник Девід Аксельрод / колаж: Главред, фото: instagram.com, Девід Аксельрод

Відомий український співак і чоловік Олени Мозгової Девід Аксельрод відверто розповів про причини свого зникнення з публічного простору та службу в Нацгвардії. Інтерв'ю з виконавцем вийшло на сайті OBOZ.ua.

За словами Аксельрода, на свідоме зникнення з публічного простору його спонукала зміна життєвих пріоритетів. Артист продовжує захищати Україну і робити свій внесок у перемогу над терористичною РФ.

Де служить Девід Аксельрод / фото: instagram.com, Девід Аксельрод

"Якщо чесно, зараз просто не до цього. Пріоритети змінилися: мова йде не про кар’єру і не про медійну присутність, а про набагато більш базові речі — щоб ми вистояли і перемогли. З перших днів повномасштабної війни я фактично жив у цьому режимі 24/7: займався нашим благодійним фондом, був у ТРО, зараз служу в Нацгвардії. Пішов добровольцем — це було абсолютно свідоме рішення", — розповів Девід.

Чоловік відомої продюсерки поділився труднощами, з якими він зіткнувся після того, як добровольцем пішов на фронт. Після важкого поранення Аксельроду довелося пройти тривалу реабілітацію. Незважаючи на це, співак зараз служить у Національній гвардії України.

Девід Аксельрод — де зараз / фото: facebook.com, Девід Аксельрод

"Звичайно, цей шлях не був простим. На одному з виїздів отримав травму — далі операція, потім ще одна. Саме в той період завершився контракт з ТРО, і постало питання: що далі. Я фактично на рік вибув з активної служби — операції, реабілітація, поступове повернення у форму. Але коли відновився, повернувся знову до служби — вже в Нацгвардію", — висловився артист.

Раніше Главред повідомляв, що юрист Тараса Тополі пояснив претензії до інтерв'ю Марички Довбенко. За словами Ярослава Куца, журналістка порушила домовленості з командою артиста і опублікувала відео з провокаційними питаннями про особисте життя виконавця.

Також Іван Довженко поділився особистими подробицями життя своєї сім'ї після розлучення батьків. Він зізнався, що не тільки прийняв новий етап у житті свого знаменитого батька, а й уже встиг познайомитися з його молодою нареченою, яка молодша за В'ячеслава Довженка на 20 років.

Про особу: Девід Аксельрод

Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) народився 22 червня 1983 року в Дніпропетровську (нині Дніпро), повідомляє Вікіпедія. У 1989 році вступив до спецшколи №9 з англійським ухилом.

У 2002 році вступив до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на факультет промислового цивільного будівництва, обравши спеціальність інженер.

Вперше свій талант Володимир проявив ще в школі, де брав участь у концертах, далі він розвивав свої здібності, беручи участь у студентських фестивалях.

У 2004 році Ткаченко став лауреатом Міжнародного конкурсу "Юність Дніпра", головою якого був Йосип Кобзон.

Потім Володимир спробував свої сили в популярному на той час шоу "Шанс-4" і став фіналістом проекту. Паралельно з цим у 2004 році став учасником 14-х "Таврійських ігор".

У 2005 році артист вирішив взяти участь у пісенному конкурсі Євробачення і записав пісню "Потрібна мені".

У 2007 році Ткаченко став учасником дуету "Барселона" з Галиною Гаврилко, який створювався для участі в конкурсі "Нова хвиля", що проходив у Юрмалі. Дует виконав пісню Queen Barcelona і посів друге місце.

У 2008 році Ткаченко розпочав сольну кар'єру, випустивши пісню "Ненавиджу і люблю", та виступив на телезйомках проекту "Кращі пісні року".

У 2009 році співак почав працювати над своїм першим сольним альбомом і випустив трек "Тебе обираю". У вересні 2010 року Ткаченко взяв участь у шоу "Х-фактор" і вийшов у фінал шоу. У 2011 році Володимир брав участь у шоу "Танці з зірками" і зі своєю партнеркою Іриною Лещенко завоював "бронзу" проекту. У 2012 році його продюсеркою стала Олена Мозгова, яка незабаром стала його дружиною.

У січні 2019 року в ефірі проекту "Голос країни-9" Ткаченко вийшов на сцену під ім'ям Девід Аскерольд.

Незабаром з'ясувалося, що це не просто сценічний псевдонім – він став Девідом і в паспорті, взявши прізвище свого дідуся.

