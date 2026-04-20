Ігор Ласточкін вийшов на звʼязок з фронту у запальному відео — деталі

Відомий український комік і захисник України Ігор Ласточкін поділився запальним відео з фронту. У своєму Instagram гуморист згадав свої зіркові часи.
Оскільки Ласточкін мобілізувався в лютому 2025 року, він став рідко виходити на зв'язок із шанувальниками в соцмережах. У перерві між виконанням бойових завдань Ігор вирішив підняти українцям настрій і записав відео з танцем, супроводивши його життєвим підписом для українських військових.
"Літуни, коли негода", — написав Ласточкін.
Для танцю гуморист обрав пісню "Let me be" виконавця The Second Voice. На відео можна побачити, як зараз виглядає знаменитість — він став виглядати значно старшим, а в бороді з'явилася сивина. Танець у військовій формі викликав захват у шанувальників Ласточкіна.
"Кожен рух — рознос. Легендарний танцюрист, комік, літун!"
"Переможець "Танців із зірками" у справі"
"Ігоре, бережіть себе. Дякуємо за захист"
У коментарях відзначилася й партнерка Ігоря Ласточкіна по "Танцях із зірками" Ілона Гвоздева, яка високо оцінила старання колишнього учня.
"Навчання не пройшло даремно. Бережи себе!", — написала танцівниця.
Раніше Главред повідомляв, що представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA виступила на лондонському препаті конкурсу. Під час перформансу виникли складнощі, які позначилися на якості вокалу. Співачка вийшла на зв'язок і пояснила причину невдалого виступу.
Також у результаті теракту в Києві 18 квітня загинув Ігор Савченко, учасник колективу "Друге сонце". Сумну новину підтвердила його колега Марина Юревич. Артистів пов'язувало 15 років спільної роботи та тісного творчого союзу.
Вас може зацікавити:
- Євген Рибчинський тримає в таємниці третю дружину: продюсер пояснив причину
- Теракт у Києві забрав життя відомого музиканта: "Болісна втрата"
- Вбивство українського оператора в Голлівуді: Алек Болдуін знову постане перед судом
Про особу: Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін — український актор і капітан команди КВН "Збірна Дніпропетровська". З 2015 року тренер "Ліги сміху". У 2016 році став ведучим програми "Розсміши коміка". З початком повномасштабного вторгнення активно займався волонтерством, а в лютому 2025 року мобілізувався до ЗСУ.
