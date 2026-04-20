Ігор Ласточкін вийшов на звʼязок з фронту у запальному відео — деталі

Відомий комік показав свої будні на фронті.

https://glavred.net/stars/igor-lastochkin-vyshel-na-svyaz-s-fronta-v-zazhigatelnom-video-detali-10758089.html Посилання скопійоване

Ігор Ласточкін ЗСУ

Ви дізнаєтеся:

Як зараз виглядає Ігор Ласточкін

Яке відео опублікував комік

Відомий український комік і захисник України Ігор Ласточкін поділився запальним відео з фронту. У своєму Instagram гуморист згадав свої зіркові часи.

Оскільки Ласточкін мобілізувався в лютому 2025 року, він став рідко виходити на зв'язок із шанувальниками в соцмережах. У перерві між виконанням бойових завдань Ігор вирішив підняти українцям настрій і записав відео з танцем, супроводивши його життєвим підписом для українських військових.

відео дня

"Літуни, коли негода", — написав Ласточкін.

Ігор Ласточкін зараз / скрін з відео

Для танцю гуморист обрав пісню "Let me be" виконавця The Second Voice. На відео можна побачити, як зараз виглядає знаменитість — він став виглядати значно старшим, а в бороді з'явилася сивина. Танець у військовій формі викликав захват у шанувальників Ласточкіна.

"Кожен рух — рознос. Легендарний танцюрист, комік, літун!"

"Переможець "Танців із зірками" у справі"

"Ігоре, бережіть себе. Дякуємо за захист"

Як змінився Ігор Ласточкін / скрін з відео

У коментарях відзначилася й партнерка Ігоря Ласточкіна по "Танцях із зірками" Ілона Гвоздева, яка високо оцінила старання колишнього учня.

"Навчання не пройшло даремно. Бережи себе!", — написала танцівниця.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Ігор Ласточкін Ігор Ласточкін — український актор і капітан команди КВН "Збірна Дніпропетровська". З 2015 року тренер "Ліги сміху". У 2016 році став ведучим програми "Розсміши коміка". З початком повномасштабного вторгнення активно займався волонтерством, а в лютому 2025 року мобілізувався до ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред