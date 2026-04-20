Вбивство українського оператора в Голлівуді: Алек Болдвін знову постане перед судом

Коротко:
- У позові фігурує продюсерська компанія Rust Movie Productions
- Суддя частково задовольнив позов
Голлівудський актор Алек Болдвін постане перед цивільним судом через трагічний інцидент на зйомках фільму Rust, в результаті якого у 2021 році загинула українська операторка Галина Гатчинс. Про це повідомляє BBC.
Позов подав освітлювач Серж Світний, який працював на знімальному майданчику. Він стверджує, що дії актора були необережними і призвели до трагедії. За його словами, куля пролетіла в небезпечній близькості від нього.
У позові також фігурує продюсерська компанія Rust Movie Productions, яку звинувачують у порушенні норм безпеки під час зйомок.
Суддя Моріс Лейтер частково задовольнив позов: він погодився розглядати звинувачення в недбалості та умисному заподіянні емоційної шкоди, але відхилив пункт про напад.
Крім того, суд дозволив розглядати вимоги про компенсацію збитків і можливе стягнення штрафних виплат. Спробу сторони захисту перевести справу в площину системи компенсацій для працівників суд не підтримав.
Таким чином, справа продовжуватиме розглядатися в цивільному порядку.
Вбивство Галини Гатчинс - головне
Раніше актор Алек Болдвін, який потрапив у жахливу ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила оператора-постановника з України Галину Гатчинс, заявляв, що закінчує свою акторську кар'єру. Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.
Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня 2021 року.
Болдвін відразу після випадкового вбивства заявляв, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі того, що сталося.
На студії стверджували, що пістолет був заряджений холостими патронами і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стволі.
Таким чином розлетілися осколки поранили 42-річну операторку Галину Гатчинс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, який залишився живим.
Вас може зацікавити:
- Алек Болдуін думав про самогубство після вбивства українки на зйомках "Ржавчини"
- "Мені шкода": актор Алек Болдуін потрапив у ДТП — подробиці
- Вбивство українського оператора в Голлівуді: Алек Болдуін виступив із заявою
Про особу: Алек Болдвін
Александр Рей "Алек" Болдвін III — американський актор кіно, телебачення та озвучування, комік, кінорежисер і письменник. Лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні", повідомляє портал "Вікіпедія".
