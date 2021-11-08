Обслуговування по-київськи: Лесю Нікітюк нагодували супом зі склом

Обурена ведуча звернулася до адміністрації ресторану з погрозами.
Модель і телеведуча Леся Нікітюк могла серйозно травмуватися під час відвідування одного з київських закладів.
Про небезпечну подію Нікітюк розповіла на своїй сторінці в Instagram. У ресторанчику ведуча замовила гарбузовий суп, але блюдо принесли дівчині з неприємним сюрпризом: в ньому виявився великий шматок скла.
Через такий інцидент Нікітюк сильно засмутилася. Вона хотіла залишити відгук і оцінку, але така функція була відсутня.
Тоді ведуча звернулася в сторіс до власників закладу особисто:
"Я, звичайно, не ревізор, але я звертаюсь до власників закладу, який знаходиться буквально в мене отут, через дорогу. Наведіть порядок у своєму закладі, або я прийду і наведу".
За іронією, буквально через пару хвилин після гнівного посту Нікітюк на сторінці ресторану в Instagram була опублікована реклама того самого злощасного крем-супу.
Коментарів з приводу інциденту з телеведучою адміністрація Шампанели в соціальних мережах поки не дала.
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Раньше Нікітюк показала спільне фото з новим коханим.
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