Обслуговування по-київськи: Лесю Нікітюк нагодували супом зі склом

Нікітюк обурило обслуговування в київському ресторані / instagram.com/lesia_nikituk

Модель і телеведуча Леся Нікітюк могла серйозно травмуватися під час відвідування одного з київських закладів.

Про небезпечну подію Нікітюк розповіла на своїй сторінці в Instagram. У ресторанчику ведуча замовила гарбузовий суп, але блюдо принесли дівчині з неприємним сюрпризом: в ньому виявився великий шматок скла.

Через такий інцидент Нікітюк сильно засмутилася. Вона хотіла залишити відгук і оцінку, але така функція була відсутня.

Тоді ведуча звернулася в сторіс до власників закладу особисто:

"Я, звичайно, не ревізор, але я звертаюсь до власників закладу, який знаходиться буквально в мене отут, через дорогу. Наведіть порядок у своєму закладі, або я прийду і наведу".

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Досить великий шматок скла принесли Нікітюк в якості приправи до гарбузового супу / instagram.com/lesia_nikituk

За іронією, буквально через пару хвилин після гнівного посту Нікітюк на сторінці ресторану в Instagram була опублікована реклама того самого злощасного крем-супу.

Реклама крем-супу з'явилася через кілька хвилин після обуреного відгуку Нікітюк / instagram.com/champagnella

Коментарів з приводу інциденту з телеведучою адміністрація Шампанели в соціальних мережах поки не дала.

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