Розпускав руки: холостячка Злата Огневич позбулася найнастирливішого "нареченого"

Холостячка 2021 - хто залишив шоу у 8 випуску / instagram.com/zlata.ognevich/

Увечері 5 листопада на каналі СТБ вийшов 8 випуск реаліті Холостячка-2, героїнею якого є відома українська співачка Злата Огневич (справжнє ім'я - Інна Бордюг).

Для учасників шоу новий тиждень знову пройшов під одним дахом зі співачкою, що дозволило їм ще більше зблизитися зі Златою. Однак один чоловік перестарався і залишив проект. Зокрема, тепер не зможе боротися за серце Огневич 41-річний Олег Плахотнюк.

Чоловік був єдиним, у кого ще не було поцілунку, тому він вирішив діяти занадто напористо. Олег приєднався до Злати під час ранкової зарядки і почав переходити до тактильних контактів.

Співачка всіляко йому натякала, щоби він не порушував особисті кордони, але чоловіка це не зупиняло.

Олег і Злата під час ранкової зарядки / Фото СТБ

На церемонії троянд Огневич зазначила, що Плахотнюк занадто активно проявляв себе як чоловік, і вона не готова бути його жінкою.

Олег Плахотнюк залишив проект Холостячка-2 / Фото instagram.com/holostyakstb

Як повідомляв Главред, раніше Злата Огневич розповіла, навіщо зважилася брати участь у проекті Холостячка-2.

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