Розпускав руки: холостячка Злата Огневич позбулася найнастирливішого "нареченого"

Стало відомо, хто залишив шоу Холостячка-2 у 8 випуску. Тепер не зможе боротися за серце Огневич Олег Плахотнюк. Він став порушувати особисті кордони співачки.
Увечері 5 листопада на каналі СТБ вийшов 8 випуск реаліті Холостячка-2, героїнею якого є відома українська співачка Злата Огневич (справжнє ім'я - Інна Бордюг).
Для учасників шоу новий тиждень знову пройшов під одним дахом зі співачкою, що дозволило їм ще більше зблизитися зі Златою. Однак один чоловік перестарався і залишив проект. Зокрема, тепер не зможе боротися за серце Огневич 41-річний Олег Плахотнюк.
Чоловік був єдиним, у кого ще не було поцілунку, тому він вирішив діяти занадто напористо. Олег приєднався до Злати під час ранкової зарядки і почав переходити до тактильних контактів.
Співачка всіляко йому натякала, щоби він не порушував особисті кордони, але чоловіка це не зупиняло.
На церемонії троянд Огневич зазначила, що Плахотнюк занадто активно проявляв себе як чоловік, і вона не готова бути його жінкою.
Як повідомляв Главред, раніше Злата Огневич розповіла, навіщо зважилася брати участь у проекті Холостячка-2.
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