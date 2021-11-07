УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Розпускав руки: холостячка Злата Огневич позбулася найнастирливішого "нареченого"

7 листопада 2021, 01:16

Стало відомо, хто залишив шоу Холостячка-2 у 8 випуску. Тепер не зможе боротися за серце Огневич Олег Плахотнюк. Він став порушувати особисті кордони співачки.

Злата Огневич
Холостячка 2021 - хто залишив шоу у 8 випуску / instagram.com/zlata.ognevich/

Увечері 5 листопада на каналі СТБ вийшов 8 випуск реаліті Холостячка-2, героїнею якого є відома українська співачка Злата Огневич (справжнє ім'я - Інна Бордюг).

Для учасників шоу новий тиждень знову пройшов під одним дахом зі співачкою, що дозволило їм ще більше зблизитися зі Златою. Однак один чоловік перестарався і залишив проект. Зокрема, тепер не зможе боротися за серце Огневич 41-річний Олег Плахотнюк.

Чоловік був єдиним, у кого ще не було поцілунку, тому він вирішив діяти занадто напористо. Олег приєднався до Злати під час ранкової зарядки і почав переходити до тактильних контактів.

Співачка всіляко йому натякала, щоби він не порушував особисті кордони, але чоловіка це не зупиняло.

false
Олег і Злата під час ранкової зарядки / Фото СТБ

На церемонії троянд Огневич зазначила, що Плахотнюк занадто активно проявляв себе як чоловік, і вона не готова бути його жінкою.

Олег Плахотнюк
Олег Плахотнюк залишив проект Холостячка-2 / Фото instagram.com/holostyakstb

Як повідомляв Главред, раніше Злата Огневич розповіла, навіщо зважилася брати участь у проекті Холостячка-2.

Читайте також:

viber
Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Українська топ-спортсменка зачарувала шанувальників пікантним фотоУкраїнська топ-спортсменка зачарувала шанувальників пікантним фото Гороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризиГороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризи Лікар назвав головні симптоми нового штаму Дельта-плюсЛікар назвав головні симптоми нового штаму Дельта-плюс Пишногруда Оксана Байрак прогулялася топлес вулицеюПишногруда Оксана Байрак прогулялася топлес вулицею 18 малюків випадково прищепили від коронавірусу18 малюків випадково прищепили від коронавірусу
02:21

Вчені з'ясували, яким чином коронавірус вражає мозок людини

02:04

Який продукт підходить людям зі слабким серцем - порада експерта

01:40

Жорсткий локдаун і тотальна вакцинація: астролог дала несподіваний прогнозВідео

01:16

Розпускав руки: холостячка Злата Огневич позбулася найнастирливішого "нареченого"

00:51

Прикмети на 7 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:19

Леви - остерігайтеся пліток, Діви - заздрісників: гороскоп на 7 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

06 листопада, субота
23:56

Україні загрожує медичний колапс, до такого не готове жодне місто - медики

23:24

Погода в Україні на неділю: сонячно вдень, а вночі заморозкиВідео

23:08

Грандіозний фінал шоу Маскарад на 1+1: подробиці та переможці

23:00

У Києві спалахнув торговий центр Інтервал-Плаза: названа причина пожежі

22:17

У Зеленського попередили про агресію Москви та назвали мету перекидання військ РФ на кордонВідео

21:56

"Тіла вирізали з авто": з'ясувалися подробиці кривавої аварії на МиколаєвщиніВідео

21:47

Україні загрожує зима без газу: експерт розкрив найгірший сценарійВідео

21:25

У Грузії на акції на підтримку Саакашвілі помер активіст, опозиція висунула ультиматум

21:03

Лікар назвав головні симптоми нового штаму Дельта-плюсВідео

20:58

Побив росіянина на рингу: українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксуВідео

20:41

Локдаун на 5 років: ексміністр дала прогноз через епідемію COVID-19, що лякаєВідео

20:38

На Львівщині у таборі ромів згорів однорічний малюк

20:10

Наймодніші шарфи зима 2022: вони теплі-теплі, немов мамині рукиФотоВідео

19:53

У США закликали надати Україні зброю через агресію РФ

Реклама
19:47

Конфлікт через карантин: у Луцьку жорстко скрутили водія маршруткиВідео

19:19

Постріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути УкраїнуПогляд

19:17

Українців здивували новим тарифом на газ: хто і коли зможе заощадитиВідео

18:50

У Києві сталася аварія на водогоні: які райони сидять без води

18:27

Психотерапевт розповіла, як побороти осінню нудьгу та не впасти в депресію

17:57

Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі: у Києві заговорили про монополіюВідео

17:39

Відповідь за Бандеру: Киву порівняли з твариною і розстріляли його фотоВідео

17:33

Сімейний психолог дала пораду, що потрібно робити, якщо чоловік-партнер пішов на зраду

17:00

Стягування військ РФ на кордон з Україною: Пентагон висунув вимогу МосквіВідео

16:39

У Києві підроблено 10% COVID-сертифікатів - дані Держпродспоживслужби

16:20

Мешканців Рівного змії атакують у ванних через каналізаціюВідео

15:54

Антивакцинатори в Україні та Молдові використовують плакати з однаковим дизайномВідео

15:05

Висока смертність від COVID-19: у МОЗ пояснили, чому Україна опинилася в лідерахВідео

14:57

У російському МЗС підтвердили, що високопоставлений "гонець" Байдена у Москві говорив про Україну

14:42

"Дія" не працюватиме цілу ніч: у Мінцифрі розповіли, чому і коли самеВідео

14:37

"Президент - це криза кар'єрного росту": Порошенко розповів, чи хоче ще раз очолити УкраїнуВідео

14:23

На Новий рік та Різдво гірськолижні курорти обслуговуватимуть лише вакцинованих - ЛяшкоВідео

14:21

У РФ заговорили про приєднання "ЛДНР" і розкрили новий сценарійВідео

14:05

Частина українців отримуватиме не менше 3 тисяч пенсії: чиновники пояснили, хто саме

13:58

Як потрапити у ТРЦ без COVID-сертифіката - "лайфхак" від МОЗВідео

Реклама
13:37

Несло на зустрічну смугу: у Мелітополі 17-річний хлопець врятував водія маршрутки і запобіг ДТП

13:09

Від коронавірусу помер легендарний політик і колишній в. о. прем'єра Юхим Звягільський

12:54

У Вінниці п'яний росіянин зірвав прапор України з торгового центру

12:53

Під Одесою жорстоко побили депутата з Херсонщини: лікарі борються за його життяВідео

12:42

Найсмачніші пиріжки з лаваша з сиром і зеленню: готувати всього 15 хвилинВідео

12:21

Вже офіційно: лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк розлучається з дружиноюВідео

12:15

Резніков розповів, як працюватиме на посаді міністра оборони

11:49

У МОЗ пояснили, чому показ COVID-сертифікатів - не розголошення лікарської таємниціВідео

11:37

Термін дії COVID-сертифікатів після одужання скоротили майже вдвічіВідео

11:01

Смерть Путіна: Аваков закликав готуватися до різних потрясінь у РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти