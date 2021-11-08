Надя Дорофєєва показала жахливі гематоми на руках і розповіла про екстрену госпіталізацію

Дорофєєва потрапила в лікарню / instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва була екстрено доставлена в лікарню з гострим отруєнням. Через це команді артистки довелося скасовувати виступ в Єгипті і терміново повертатися до Києва.

Про це Дорофєєва поділилася на своїй сторінці. Вона заспокоїла фанатів, що тепер вона вдома, і з нею все в порядку.

Госпіталізація сталася через сильне отруєння. Дорофєєву поклали в лікарню і поставили крапельницю.

Співачка поскаржилася, що лікарі не змогли провести медичну маніпуляцію п'ять разів. Це виявилося для Дорофєєвої справжнім стресом, так як вона панічно боїться уколів.

Також, через таку "промашку" медичного персоналу, вигин ліктя артистки весь покритий гематомами.

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Крім отруєння Надя Дорофєєва заробила ще й синці на руках / instagram.com/nadyadorofeeva

Зараз зі співачкою все в порядку, вона вдома і відпочиває в колі близьких.

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