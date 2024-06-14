Представник президента країни-агресора розповів, коли і де відбудеться перший конкурс.

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У РФ вирішили створити сурогат Євробачення, на яке їх не пускають / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org

Країну-окупанта дискваліфікували зі списку країн-учасниць Євробачення 2022 року після початку повномасштабної війни в Україні. Організатори визнали початок вторгнення порушенням правил музичного конкурсу про політичний нейтралітет конкурсантів.

І поки Україна сяяла на Євробаченні всупереч жахам війни, країна-агресор кусала собі лікті за те, що її артистів не бажають бачити на одному з найпрестижніших музичних конкурсів світу. Щоб не було так прикро, у рф вирішили створити свою версію змагання.

Так уже на початку 2025 року в столиці країни-окупанта пройде Інтербачення. Передбачається, що участь у цьому конкурсі візьмуть близько 16 поки що не названих країн, імовірно Бразилія, Китай і країни Центральної Азії. На його організацію вже виділено 600 мільйонів рублів. Про це заявив спецпредставник президента країни-агресора Михайло Швидкой.

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Варто зазначити, що країна-окупант вкотре за старою звичкою вирішила назвати чуже своїм. Інтербачення - вже існуючий конкурс, який нерегулярно проводився з 1965 по 1983 рік. Він був організований Міжнародною організацією радіомовлення і телебачення, і припинив діяти з розпадом соціалістичного табору, повідомляє Вікіпедія.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройшов 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

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Раніше фігуристка-путіністка і дружина прес-секретаря президента країни-агресора Тетяна Навка згадала, що вона - українка. На це її наштовхнув її нібито дивовижний талант.

Також акторка-путіністка Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", зірвалася на президента України Володимира Зеленського через його політичні амбіції.

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