"Невимовний біль втрати": у Лілії Подкопаєвої сталося горе

Відома спортсменка втратила близьку людину.

У Лілії Подкопаєвої померла мама

У родині відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої сталося горе. Померла мама спортсменки, Людмила Петриченко. Про це у Facebook повідомила Анна Пинзеник, представниця української діаспори у США.

Виявилося, що мама олімпійської чемпіонки померла ще 11 квітня. Людмилу описують як глибоко сімейну людину, яка виявляла до оточуючих лише любов, тепло і турботу. Причину смерті Петриченко не розкривають.

"З глибоким сумом, болем у серці та християнською скорботою повідомляємо, що 11 квітня 2026 року відійшла у вічність любляча мама, турботлива бабуся, дорога рідна людина, неймовірно добра, щира і світла душею - Людмила Петриченко (мама нашої улюбленої Лілії Подкопаєвої). Її земний шлях був сповнений любові, доброти, жертовності та турботи про ближніх. Вона залишила світлий слід у серцях усіх, хто мав благословення її знати, любити та бути поруч", — написала Анна Пинзеник.

Похорон Людмили Петриченко відбудеться у п'ятницю, 17 квітня. Матір української спортсменки поховають на Арлінгтонському кладовищі у штаті Джорджія, США.

"Поділяємо з родиною невимовний біль втрати і підносимо щирі молитви до милосердного Господа, щоб прийняв душу новопреставленої раби Божої Людмили у Своє Небесне Царство, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя нескінченне. Світле, добре і незабутнє спогад про Людмилу назавжди житиме в наших серцях і молитвах. Просимо всіх про молитву за упокій її душі", — повідомила Анна Пинзеник.

Раніше Главред повідомила, що Олег Винник, який зараз перебуває в Німеччині, різко відреагував на увагу ЗМІ до своєї особи. Артист записав звернення російською мовою, де почав погрожувати журналістам судом за публікацію недостовірної інформації про нього.

Також популярний український актор Тарас Цимбалюк став учасником аварії на території одного зі столичних житлових комплексів. У мережі поширилися кадри, на яких людина, зовні схожа на артиста, веде діалог із співробітниками патрульної поліції.

Вас може зацікавити:

Про особу: Лілія Подкопаєва Лілія Подкопаєва — українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

