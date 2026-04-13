"Не хочу це все терпіти": Вінник зірвався на погрози у гнівному зверненні

Відомий співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини, записав різке звернення до представників ЗМІ. Відео з'явилося на сторінці артиста в TikTok.
Винник російською мовою обрушився зі звинуваченнями на "жовту пресу", яка нібито публікує про нього неправдиву інформацію. Співак аргументував перехід на мову агресора тим, що його повинні розуміти як українські, так і російські журналісти. Він поскаржився, що матеріали ЗМІ руйнують його репутацію.
"На жаль, у це велике свято, Великдень, я змушений зробити цю заяву. Якщо у деяких немає нічого святого, моя відповідь має пролунати саме сьогодні. Дорога, шановна жовта преса, ви вже перетнули всі межі: потік брехливої інформації, спотворених фактів і відвертого абсурду – це вже не журналістика. Ваші висловлювання не підкріплені ні фактами, ні аргументами, у вас немає просто-напросто правди про мене. Це б'є не тільки по моїй репутації, але й по моїй честі", — заявив Олег.
У самому відео артист не навів жодного конкретного факту неправдивої інформації про себе, але сам звинуватив ЗМІ у відсутності аргументів і почав погрожувати журналістам судовими переслідуваннями.
"Я був українцем і ним залишаюся. Я допомагаю своїй країні і я люблю свою країну. Ось це все, що ви повинні про мене знати. Все інше — це ваші вигадки. З цього моменту я не хочу це все терпіти і все неправдиве, все необґрунтоване, сказане про мене, буде передаватися моїм адвокатам і розглядатися в суді", — пригрозив Винник.
@olegg.vynnyk.original Заява цією мовою — щоб її однаково чітко почули і зрозуміли як українські, так і російські ЗМІ. Досить брехні та маніпуляцій. Далі — тільки через адвокатів. #ОлегВинник#факти#рек#україна#новини♬ Originalton - Olegg Vynnyk
Раніше Главред повідомляв, що популярний український актор Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП на території одного зі столичних житлових комплексів. Свідки події стверджують, що артист перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Також Брітні Спірс прийняла рішення пройти курс реабілітації для боротьби із залежностями. Згідно з даними інсайдерів, співачка усвідомила критичність ситуації та визнала, що "досягла дна". Рішення артистки підтримали люди з її близького оточення.
Вас може зацікавити:
- Підозра на мікроінсульт: 31-річна блогерка потрапила до лікарні на Великдень
- Мене влаштовує: пропагандистка Сімоньян готує сім'ю до своєї смерті
- "Дісталася дна": Брітні Спірс опинилася в реабілітаційному центрі через залежність
Про особу: Олег Винник
Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.
