"Не хочу це все терпіти": Вінник зірвався на погрози у гнівному зверненні

Олег Винник звинуватив журналістів у поширенні недостовірної інформації.

Звернення Олега Винника до преси

Олег Винник опублікував у соцмережі гнівне відеозвернення

Що обурило співака

Відомий співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини, записав різке звернення до представників ЗМІ. Відео з'явилося на сторінці артиста в TikTok.

Винник російською мовою обрушився зі звинуваченнями на "жовту пресу", яка нібито публікує про нього неправдиву інформацію. Співак аргументував перехід на мову агресора тим, що його повинні розуміти як українські, так і російські журналісти. Він поскаржився, що матеріали ЗМІ руйнують його репутацію.

Олег Винник зараз

"На жаль, у це велике свято, Великдень, я змушений зробити цю заяву. Якщо у деяких немає нічого святого, моя відповідь має пролунати саме сьогодні. Дорога, шановна жовта преса, ви вже перетнули всі межі: потік брехливої інформації, спотворених фактів і відвертого абсурду – це вже не журналістика. Ваші висловлювання не підкріплені ні фактами, ні аргументами, у вас немає просто-напросто правди про мене. Це б'є не тільки по моїй репутації, але й по моїй честі", — заявив Олег.

У самому відео артист не навів жодного конкретного факту неправдивої інформації про себе, але сам звинуватив ЗМІ у відсутності аргументів і почав погрожувати журналістам судовими переслідуваннями.

Новини про Олега Винника

"Я був українцем і ним залишаюся. Я допомагаю своїй країні і я люблю свою країну. Ось це все, що ви повинні про мене знати. Все інше — це ваші вигадки. З цього моменту я не хочу це все терпіти і все неправдиве, все необґрунтоване, сказане про мене, буде передаватися моїм адвокатам і розглядатися в суді", — пригрозив Винник.

Олег Винник

Про особу: Олег Винник Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

