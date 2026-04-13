'Перебував у нетверезому стані': Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП

Відомий український актор Тарас Цимбалюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в одному зі столичних ЖК. У Telegram-каналі "Київ Оперативний" з'явилося відео з місця подій.
За словами очевидців, вночі 13 квітня біля ЖК "Варшавський" сталася аварія за участю трьох автомобілів марок Hyundai, Mazda та Land Rover. Очевидці повідомили, що одним з учасників події став Тарас Цимбалюк, який "міг бути в нетверезому стані".
На відео, яке з'явилося в мережі, помітно, що чоловік, схожий на актора, спілкується з представниками патрульної поліції. За інформацією РБК-Україна, автомобіль, в якому перебував Тарас Цимбалюк, в'їхав у припарковану машину. Сам актор під час аварії перебував на пасажирському сидінні, тому на нього не склали адміністративний протокол. Учасники ДТП не отримали тілесних ушкоджень.
Раніше у своєму Instagram Цимбалюк опублікував знімки зі святкування Великодня в колі сім'ї, ймовірно, у рідному Корсунь-Шевченківському. Пізніше актор підтвердив інформацію про ДТП у своєму Instagram і заявив, що був нетверезий, але не перебував за кермом.
"На жаль, вчора ми потрапили в ДТП. Найголовніше, що всі живі й цілі. Звичайно, як і багато українців, на Великдень ми проводили цей день у компанії: я випив і став пасажиром, коли поїхав від батьків, за кермо моєї машини сів мій Роман, який, звичайно, не вживав... Я був поруч. Сталося непередбачуване: Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину занесло. Дякувати Богу, ніхто не постраждав – і це найголовніше. Є постанова поліції, де в офіційних документах ця інформація підтверджена", – написав Тарас Цимбалюк.
Також Тарас Цимбалюк опублікував скріншот із галереї свого телефону, який доводить, що він не знаходився за кермом автомобіля.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Раніше Главред повідомляв, що Брітні Спірс вирушила до реабілітаційного центру для проходження курсу лікування від наркотичної та алкогольної залежностей. Останньою краплею стало затримання співачки за водіння в нетверезому стані.
Також Леся Нікітюк запросила підписників до свого великоднього столу, опублікувавши кадри з традиційними частуваннями. Головною подією свята для ведучої стала перша традиційна забава сина Оскара — малюк разом із мамою побився крашанками.
Про особу: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк — український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Крепостная" та "Жіночий лікар".
