'Перебував у нетверезому стані': Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП

Тарас Цимбалюк ДТП

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода

На місці ДТП Тараса Цимбалюка

Відомий український актор Тарас Цимбалюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в одному зі столичних ЖК. У Telegram-каналі "Київ Оперативний" з'явилося відео з місця подій.

За словами очевидців, вночі 13 квітня біля ЖК "Варшавський" сталася аварія за участю трьох автомобілів марок Hyundai, Mazda та Land Rover. Очевидці повідомили, що одним з учасників події став Тарас Цимбалюк, який "міг бути в нетверезому стані".

На відео, яке з'явилося в мережі, помітно, що чоловік, схожий на актора, спілкується з представниками патрульної поліції. За інформацією РБК-Україна, автомобіль, в якому перебував Тарас Цимбалюк, в'їхав у припарковану машину. Сам актор під час аварії перебував на пасажирському сидінні, тому на нього не склали адміністративний протокол. Учасники ДТП не отримали тілесних ушкоджень.

Раніше у своєму Instagram Цимбалюк опублікував знімки зі святкування Великодня в колі сім'ї, ймовірно, у рідному Корсунь-Шевченківському. Пізніше актор підтвердив інформацію про ДТП у своєму Instagram і заявив, що був нетверезий, але не перебував за кермом.

"На жаль, вчора ми потрапили в ДТП. Найголовніше, що всі живі й цілі. Звичайно, як і багато українців, на Великдень ми проводили цей день у компанії: я випив і став пасажиром, коли поїхав від батьків, за кермо моєї машини сів мій Роман, який, звичайно, не вживав... Я був поруч. Сталося непередбачуване: Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину занесло. Дякувати Богу, ніхто не постраждав – і це найголовніше. Є постанова поліції, де в офіційних документах ця інформація підтверджена", – написав Тарас Цимбалюк.

Також Тарас Цимбалюк опублікував скріншот із галереї свого телефону, який доводить, що він не знаходився за кермом автомобіля.

Про особу: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк — український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Крепостная" та "Жіночий лікар".

