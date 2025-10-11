Зник: Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка

Лілія Подкопаєва розповіла про те, де зараз її колишній чоловік Тимофій Нагорний.

https://glavred.net/starnews/ischez-podkopaeva-rasskazala-pro-byvshego-muzha-10705592.html Посилання скопійоване

Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка / Колаж Главред, фото Обозреватель

Коротко:

Що зараз між Подкопаєвою та її ексом

Що спортсменка говорить про розлучення

Відома українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про те, куди подівся і чим зараз зайнятий її колишній чоловік Тимофій Нагорний.

В інтерв'ю Марічці Падалко спортсменка зізналася, що з ексчоловіком вона не спілкується вже понад десять років.

відео дня

За словами Лілії, їхня історія закінчилася важким розлученням і повністю розірваними зв'язками. Вона розповіла, що перестала спілкуватися з Нагорним, у швидкості після розлучення з ним. Крім того, колишній чоловік спортсменки не підтримує стосунків ні з сином, ні з донькою.

"Ця людина давно зникла з життя наших дітей. І хоча це було важко прийняти, я вважаю, що розлучитися тоді було найкращим рішенням. Я ніколи не перешкоджала його бажанню спілкуватися з дітьми - у нього є всі контакти, він знає, де ми живемо. Просто, мабуть, у кожного свій шлях, і я йду своїм", - пояснила Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва з чоловіком і старшим сином / Фото Instagram/podkopayeva_official

Куди подівся Тимофій Нагорний

Тимофія Нагорного затримали 2018 року за підозрою в державній зраді, і відтоді про нього нічого не відомо.

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва розповіла про стосунки з батьком-росіянином. Як зізналася чемпіонка, вона не знає як спілкуватися зі своєю рідною людиною, адже не може навіть назвати його батьком.

Також українська гімнастка Лілія Подкопаєва розповіла шанувальникам про новий етап у житті її доньки Евеліни. Подкопаєва зазначила, що дівчинка закінчила дитячий садок і тепер розпочинає навчання в школі в США.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Лілія Подкопаєва Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред