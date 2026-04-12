'Торонто мені не зайшло': дружина Остапчука назвала причину їхньої еміграції

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, розповіла про причини їхнього переїзду за кордон і вибір нової країни для життя. Про це вона написала в Instagram.

За її словами, вже цього літа сім'я планує покинути Україну і оселитися в Канаді. Рішення було ретельно обдумано і прийнято не спонтанно, а після детального обговорення.

Однією з ключових причин вибору саме Канади стала наявність усіх необхідних документів для проживання. Крім того, Володимир Остапчук підтвердив свій диплом, що відкриває можливості для працевлаштування, а також отримав водійські права.

Ще одним важливим фактором стало те, що в Канаді проживають діти ведучого від першого шлюбу, тому переїзд дозволить родині бути ближче один до одного.

"У Канаді у нас є документи, там старші діти, ми знаємо мову, там мультикультурне населення, тому легше адаптуватися, Вова захистив свої дипломи там, у нього є магістерський ступінь за їхньою системою освіти. Зрештою, коли ми там були востаннє, він склав іспит і отримав їхнє водійське посвідчення", — ділиться Катерина.

Остапчуки обрали для проживання місто Монреаль. Катерина пояснила, що ведучому доведеться часто літати до Європи, а звідти всього шість годин до Парижа. Сім'я ще розглядала Ванкувер, але їм там буде незручно з точки зору логістики.

"Перш за все, нам доведеться часто літати до Європи на роботу, а з Монреаля до Парижа прямий літак шість годин, тому це зручно. Торонто мені не сподобалося суто на рівні відчуттів. Я б розглядала ще Ванкувер, але це далеко для нас", - каже обраниця шоумена.

Також дружина Остапчука пояснила, що переїзд вони вже відкладали. Зокрема, не хотіли, щоб це впливало на роботу ведучого. Однак, за словами блогерки, до Європи добиратися з Канади значно швидше. А на ті свята, на які Остапчука замовляють в Україні, він зможе дістатися і з-за кордону.

"Так склалося, що у більшості замовників Вови цього року весілля, дні народження в Європі. З Канади туди зараз швидше, ніж з України. Але я за такою логікою відкладала вже переїзд. Спочатку ми не їхали через новорічні корпоративи, потім усі святкували дні народження в лютому тут. Та й Вова тут в основному працює роками у одних і тих самих замовників. Кому треба, ті замовлять і з Канади", — зазначила Катерина.

Про особу: Володимир Остапчук Володимир Остапчук — український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

