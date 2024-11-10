"Не думати, не ридати, не дорікати": Олена Мозгова опинилася під крапельницями

Продюсерка на своєму сумному прикладі показала, як важливо не нехтувати власним здоров'ям.

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Олена Мозгова новини - Олена Мозгова натякнула на проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

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Що трапилося з продюсеркою

Що "загнало" Мозгову під крапельниці

Український музичний продюсер Олена Мозгова, завжди стійка і впевнена в собі на публіці, показала, що і вона - не залізна: у своєму блозі вона не на жарт налякала шанувальників проблемами зі здоров'ям.

У Facebook Мозгова опублікувала фото своєї руки, до якої приєднали крапельницю - організм продюсерки ослаб, і їй знадобилася допомога медиків. Однак навіть цей свій стан Олена вирішила використати для науки шанувальникам.

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Вона розповіла, що збій стався через постійне нервове напруження і психологічні потрясіння через повномасштабну війну. Мозгова розуміє, що зараз так живе вся країна, тому вважала своїм обов'язком на своєму прикладі нагадати підписникам, як важливо піклуватися про себе.

"Бережіть себе! Так, дуже вже хочеться перемоги, спокою і миру, так, хочеться спати і не здригатись від вибухів і повітряних тривог... Не думати про те, що ось, зараз відкрию повідомлення, а там знов хтось на щиті чи поранений... Не ридати, прочитавши чергові новини про загиблих дітей, про байдужість людей... Не дорікати собі, що знову не встигаємо з допомогою, що збори дуже повільні, що може це я щось не так роблю, чи не так пишу, не так прошу... Але маємо те, що маємо... Поки так... Але всеодно бережіть себе", - пише Олена Мозгова.

Олена Мозгова новини - Олена Мозгова натякнула на проблеми зі здоров'ям / facebook.com/mozgovaolena74

Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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