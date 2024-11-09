"Демони виходили": Кравець розповіла про своїх молодших дітей

Олена Кравець розповіла про непростий період дорослішання своїх дітей.

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Олена Кравець виховує трьох дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

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Що відбувається з дітьми Кравець

Як дорослішають її діти

Акторка та комік Олена Кравець розповіла про своє життя, а також про дорослішання її дітей-двійнят, 8-річних Івана та Катерини.

Як розповіла вона в інтерв'ю програмі "Вдома поговоримо", нещодавно її донька переживала непростий період. "Кілька місяців тому Катя перевернула всю дитячу кімнату. Здавалося, демони виходили. Вона жбурляла сегменти з дивана, подушки, іграшки... І все, що накопичилося в цей момент, вилилося. Зазвичай вона грюкає дверима, поплаче або сама себе заспокоїть, а тут вона кричить і жбурляє все на шляху. Я дала їй час поагресувати. Потім стало страшно і я зайшла, а вона каже: "У мене не вийшла сніжинка!". Це був гнів", - поділилася актриса.

Хто така Олена Кравець? Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

За її словами, у такій ситуації допомагає взяти дівчинку на руки. "Я пам'ятаю ще з дитинства, що потрібно взяти щось пухнасте, тепле, посадити її на руки і качати. З раннього дитинства на неї це діє", - зізналися вона.

Кравець також розповіла про те, як цікаво спостерігати за тим, як дорослішають двійнята.

"Цікаво спостерігати, як вони дорослішають. Особливо коли вони удвох вибудовують свій мікросвіт, свої стосунки. Мене дуже дивує, коли я приходжу і Ваня іноді перед школою вранці готує Каті сніданок. А вона сидить дивиться мультик і каже: "Ванечка мене погодував", - ділиться вона.

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Раніше Главред писав, що син Олени Кравець проявив дивовижний спокій, коли його розмова з мамою зайшла про жахливі події останніх 10 років. Хлопчик нагадав мамі, що не знає життя без війни. Він народився після 2014 року, коли країна-окупант уже почала свої загарбницькі злочини.

А також раніше Олена Кравець привітала старшу доньку Марію з 21-річчям і приголомшила, наскільки вони схожі. Але Марія зазначила, що вже два роки вважає - неприйнятно влаштовувати пишне святкування свого дня народження, який збігся з датою початку повномасштабного військового вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

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