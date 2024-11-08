"Ніхто не сказав про УЗД": актриса Саліванчук повідомила про рідкісну патологію сина

Анна Саліванчук дізналася про вроджену патологію свого сина.

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Анна Саліванчук повела на чекап своїх дітей/ колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

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Саліванчук відвела синів на УЗД

Під час обстеження було виявлено патологію

Вона попередила всіх мам

Українська акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно отримала серйозну травму під час відпочинку в Хорватії, поділилася корисною для всіх мам інформацією.

Як написала актриса на своїй сторінці в Instagram, вона повела свого 9-річного сина на УЗД щитовидної залози. Під час перевірки виявилося, що у її старшого сина Гліба відсутня ліва частина органу.

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"Дев'ять років я вже мама і ніхто мені не говорив, що дитині треба зробити УЗД щитоподібної залози. І випадково сказали: А давай зробимо. Це нічого страшного. Але тепер потрібно постійно кожні півроку перевіряти щитоподібну залозу, здавати кров на всі гормони. чи справляється одна частина з гормональними змінами дитини", - поділилася актриса.

Актриса Саліванчук відвела сина на УЗД / Фото Instagram/salivanchuk.anna

Що стосується молодшого сина, то йому також необхідні додаткові консультації ендокринолога.

"Робила ще Нікіті. Теж є питання, теж потрібно здавати на гормони і йти до ендокринолога. Тому, будь ласка, не відкладайте на потім. Уже сьогодні обов'язково зробіть дітям усі аналізи, тому що зараз ми живемо в такому неекологічному світі, що потрібно перевірятися", - додала актриса.

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Раніше Главред писав про те, що актриса Анна Саліванчук приголомшила фанатів новиною про те, що після восьми років подружнього життя вона розійшлася зі своїм чоловіком, нардепом і колишнім продюсером Студії "Квартал 95" Олександром Божком. У подружжя є двоє спільних синів - 7-річний Гліб і дворічний Микита.

Нагадаємо, що Анна Саліванчук показала, який вигляд мала 18 років тому. Найбільшу увагу фанатів актриси привернули все-таки архівні фото з далекого 2005-го року. Вона надала їм унікальну можливість порівняти, як сильно змінилася її зовнішність.

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