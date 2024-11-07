Ледве стабілізували: в Ольги Сумської стався страшний напад

Народна артистка України з жахом згадує, як загриміла до лікарні.

https://glavred.net/starnews/ele-stabilizirovali-u-olgi-sumskoy-sluchilsya-strashnyy-pristup-10612331.html Посилання скопійоване

Ольга Сумська новини - Ольга Сумська розповіла про важкий напад / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Стисло:

З акторкою в Австрії стався напад

Місцеві лікарі не змогли встановити причину проблеми

У жахливому стані Сумська повернулася в Україну, де отримала довгоочікувану допомогу

Ольга Сумська, як справжня акторка, вкрай рідко скаржиться на своє здоров'я - для свого глядача вона завжди весела, бадьора і свіжа. Втім, і в її житті часом трапляються страшні моменти.

Так сталося, коли Сумська була в Австрії на гастролях. У місцевій лікарні їй не змогли надати допомогу - аналізи були в нормі, але акторка страшенно мучилася, а її стан тим часом стрімко погіршувався.

відео дня

Тоді зірку привезли в екстреному порядку в Україну, в одну з лікарень Івано-Франківська. Лікарі там зробили диво - стабілізували Ольгу і пояснили, чим був викликаний напад такої сили.

Як з'ясувалося, артистка отруїлася сиром горгонзола - інтоксикація призвела до загострення давніх захворювань Сумської, на кшталт хронічного панкреатиту та хронічного холециститу. Сукупність цих факторів і призвела до того, що акторка почувалася так жахливо.

"Я не відчувала себе. Я не могла навіть випити води. Ніколи б не подумала, що таке може статися саме за кордоном і це було випробування. Люди наші, які там опинилися, бояться хворіти. Я читаю це скрізь у соцмережах. ... Щойно ми заїхали в лікарню, лікарі для мене були, як янголи. Я зрозуміла, що тут мені допоможуть", - розповіла Ольга Сумська в програмі "Анатомія дива".

Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Хто така Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Наталію Могилевську довели до сліз підписники після того, як вона поділилася свіжим відео з прогулянки з молодшою донькою Софією.

Також зірка Жіночого кварталу, акторка Анастасія Оруджова, розповіла про свої перші серйозні стосунки, які в реальності виявилися дуже далекими від її уявлень.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред