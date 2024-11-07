Ледве стабілізували: в Ольги Сумської стався страшний напад

Стисло:
- З акторкою в Австрії стався напад
- Місцеві лікарі не змогли встановити причину проблеми
- У жахливому стані Сумська повернулася в Україну, де отримала довгоочікувану допомогу
Ольга Сумська, як справжня акторка, вкрай рідко скаржиться на своє здоров'я - для свого глядача вона завжди весела, бадьора і свіжа. Втім, і в її житті часом трапляються страшні моменти.
Так сталося, коли Сумська була в Австрії на гастролях. У місцевій лікарні їй не змогли надати допомогу - аналізи були в нормі, але акторка страшенно мучилася, а її стан тим часом стрімко погіршувався.
Тоді зірку привезли в екстреному порядку в Україну, в одну з лікарень Івано-Франківська. Лікарі там зробили диво - стабілізували Ольгу і пояснили, чим був викликаний напад такої сили.
Як з'ясувалося, артистка отруїлася сиром горгонзола - інтоксикація призвела до загострення давніх захворювань Сумської, на кшталт хронічного панкреатиту та хронічного холециститу. Сукупність цих факторів і призвела до того, що акторка почувалася так жахливо.
"Я не відчувала себе. Я не могла навіть випити води. Ніколи б не подумала, що таке може статися саме за кордоном і це було випробування. Люди наші, які там опинилися, бояться хворіти. Я читаю це скрізь у соцмережах. ... Щойно ми заїхали в лікарню, лікарі для мене були, як янголи. Я зрозуміла, що тут мені допоможуть", - розповіла Ольга Сумська в програмі "Анатомія дива".
Хто така Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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