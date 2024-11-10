22-річний популярний співак розповів, чому йде від мами свого первістка

Parfeniuk і Сімбочка розходяться - подробиці:
- Сімбочка розповіла, що вона та співак більше не разом
- Блогерка сподівається на примирення з Parfeniuk
- Артист зізнався, чому пара вирішила розійтися
У четвер, 7 листопада, українська блогерка Сімбочка (Карина) повідомила про розставання зі співаком Parfeniuk (Ілля Парфенюк). Наприкінці березня пара вперше стала батьками, до цього - планувала весілля.
Однак цьому не судилося збутися - блогерка написала, що останні три місяці у стосунках із Парфенюком були дуже складними, тому вони тепер не разом. Утім, Сімбочка не полишає надії, що їй вдасться зберегти сім'ю з артистом після того, як він повернеться з гастролей.
Утім, 22-річний Пафенюк для себе, схоже, вже все вирішив. У своєму блозі в Instagram він написав, що його стосунки з Кариною закінчуються для того, щоб обидва партнери змогли зберегти своє моральне здоров'я і бажання жити та творити.
"Самі знаєте так буває, шо час все ставить на свої місця! Ми дуже любимо один одного, бо є через кого. Але для збереження нашого морального і духовного здоровʼя, щоб могти працювати, творити, ЖИТИ - треба краще відпустити. Ми на звʼязку, ми виховаємо нашу малишку в кращих тенденціях, будемо робити все для того, шоб вона була щаслива, і часто зможете побачити нас разом", - написав Parfeniuk.
Хто такий Parfeniuk?
Parfeniuk (Парфенюк Ілля Андрійович) - український співак і автор пісень. Популярний завдяки соціальній мережі TikTok, у якій він ділиться своїми треками. Наразі на його рахунку 2 відеокліпи і 8 синглів, останній з яких - Дякую - він присвятив доньці.
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