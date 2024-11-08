Чоловік чи країна: ведучий розкрив справжнє ставлення Мейхер до війни

Надя Мейхер, на думку Григорія Решетника, вчинила логічно.

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Мейхер мовчить про напад Росії на Україну через чоловіка-росіянина / Колаж Главред, фото Viva, İnstagram/grisha_reshetnik

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Решетник прокоментував вибір Мейхер

Як насправді співачка ставиться до України

Українська співачка Надія Мейхер, яка зараз мовчить про війну в Україні, не коментує війну, бо "вибрала чоловіка".

Про це повідомив український телеведучий Григорій Решетник в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами Решетника, у його співведучої в минулому і приятельки Мейхер, "болить душа за Україну".

Однак, мабуть, біль цей не настільки сильний, щоб заявити про трагедію в Україні, яку їй "організувала" терористична Росія.

"Я Надю відносно непогано знаю, я знаю, як вона любить Україну, незважаючи ні на що. Але, коли ти обираєш, коли постає перед тобою вибір, чи то чоловік з дітьми з іншої країни, чи то країна... Це її вибір, але я думаю, душа болить. Вона навіть, незважаючи на те, що в неї була успішна кар'єра до війни в Росії, вона жила в Києві, це було принципово", - виправдовує Мейхер телеведучий.

Хто така Надія Мейхер? Надія Мейхер - українська співачка, акторка кіно, телебачення і мюзиклів, телеведуча, продюсерка, поетеса і дизайнерка. Екс-солістка українського жіночого поп-гурту "ВІА Гра".

У 2014 році після початку війни в Україні Мейхер заявила, що сподівається на мирне розв'язання "конфлікту", оскільки вважає "росіян і українців братніми народами". Також наголошувала на тому, що "вона є аполітичною".

Обранець співачки - російський бізнесмен Михайло Уржумцев. Він є гендиректором компанії Melon Fashion Group у Санкт-Петербурзі, яка продовжує співпрацювати з країною-агресором РФ. Раніше чоловік заявляв, що сподівався, що "до осені 2022 року бізнес остаточно стане на ноги і оговтається від тиску санкцій".

Решетник додає, що вибір Мейхер на користь чоловіка-росіянина цілком "логічний". "Для мене ця позиція її, що вона обрала бік чоловіка, досить логічна. Це міг бути і ультиматум, і прохання: або ти повертаєшся і розлучаєшся, або ти зберігаєш людину. Я так розумію, питання ось так стояло", - додав ведучий.

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Раніше Главред писав про те, що Мейхер показала сонячний середземноморський образ. Вона виклала фото, де позує в жовтій сукні в сільському стилі.

А також відомий фотограф Аліна Квітка розсекретила, де зараз перебуває колишня солістка "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка одружена з російським бізнесменом.

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