Чоловік чи країна: ведучий розкрив справжнє ставлення Мейхер до війни

Коротко:
- Решетник прокоментував вибір Мейхер
- Як насправді співачка ставиться до України
Українська співачка Надія Мейхер, яка зараз мовчить про війну в Україні, не коментує війну, бо "вибрала чоловіка".
Про це повідомив український телеведучий Григорій Решетник в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами Решетника, у його співведучої в минулому і приятельки Мейхер, "болить душа за Україну".
Однак, мабуть, біль цей не настільки сильний, щоб заявити про трагедію в Україні, яку їй "організувала" терористична Росія.
"Я Надю відносно непогано знаю, я знаю, як вона любить Україну, незважаючи ні на що. Але, коли ти обираєш, коли постає перед тобою вибір, чи то чоловік з дітьми з іншої країни, чи то країна... Це її вибір, але я думаю, душа болить. Вона навіть, незважаючи на те, що в неї була успішна кар'єра до війни в Росії, вона жила в Києві, це було принципово", - виправдовує Мейхер телеведучий.
Хто така Надія Мейхер?
Надія Мейхер - українська співачка, акторка кіно, телебачення і мюзиклів, телеведуча, продюсерка, поетеса і дизайнерка. Екс-солістка українського жіночого поп-гурту "ВІА Гра".
У 2014 році після початку війни в Україні Мейхер заявила, що сподівається на мирне розв'язання "конфлікту", оскільки вважає "росіян і українців братніми народами". Також наголошувала на тому, що "вона є аполітичною".
Обранець співачки - російський бізнесмен Михайло Уржумцев. Він є гендиректором компанії Melon Fashion Group у Санкт-Петербурзі, яка продовжує співпрацювати з країною-агресором РФ. Раніше чоловік заявляв, що сподівався, що "до осені 2022 року бізнес остаточно стане на ноги і оговтається від тиску санкцій".
Решетник додає, що вибір Мейхер на користь чоловіка-росіянина цілком "логічний". "Для мене ця позиція її, що вона обрала бік чоловіка, досить логічна. Це міг бути і ультиматум, і прохання: або ти повертаєшся і розлучаєшся, або ти зберігаєш людину. Я так розумію, питання ось так стояло", - додав ведучий.
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Раніше Главред писав про те, що Мейхер показала сонячний середземноморський образ. Вона виклала фото, де позує в жовтій сукні в сільському стилі.
А також відомий фотограф Аліна Квітка розсекретила, де зараз перебуває колишня солістка "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка одружена з російським бізнесменом.
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