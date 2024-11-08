Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Чоловік чи країна: ведучий розкрив справжнє ставлення Мейхер до війни

Олена Кюпелі
8 листопада 2024, 14:02
73
Надя Мейхер, на думку Григорія Решетника, вчинила логічно.
Мейхер мовчить про напад Росії на Україну через чоловіка-росіянина
Мейхер мовчить про напад Росії на Україну через чоловіка-росіянина / Колаж Главред, фото Viva, İnstagram/grisha_reshetnik

Коротко:

  • Решетник прокоментував вибір Мейхер
  • Як насправді співачка ставиться до України

Українська співачка Надія Мейхер, яка зараз мовчить про війну в Україні, не коментує війну, бо "вибрала чоловіка".

Про це повідомив український телеведучий Григорій Решетник в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами Решетника, у його співведучої в минулому і приятельки Мейхер, "болить душа за Україну".

Однак, мабуть, біль цей не настільки сильний, щоб заявити про трагедію в Україні, яку їй "організувала" терористична Росія.

"Я Надю відносно непогано знаю, я знаю, як вона любить Україну, незважаючи ні на що. Але, коли ти обираєш, коли постає перед тобою вибір, чи то чоловік з дітьми з іншої країни, чи то країна... Це її вибір, але я думаю, душа болить. Вона навіть, незважаючи на те, що в неї була успішна кар'єра до війни в Росії, вона жила в Києві, це було принципово", - виправдовує Мейхер телеведучий.

Хто така Надія Мейхер?

Надія Мейхер - українська співачка, акторка кіно, телебачення і мюзиклів, телеведуча, продюсерка, поетеса і дизайнерка. Екс-солістка українського жіночого поп-гурту "ВІА Гра".
У 2014 році після початку війни в Україні Мейхер заявила, що сподівається на мирне розв'язання "конфлікту", оскільки вважає "росіян і українців братніми народами". Також наголошувала на тому, що "вона є аполітичною".
Обранець співачки - російський бізнесмен Михайло Уржумцев. Він є гендиректором компанії Melon Fashion Group у Санкт-Петербурзі, яка продовжує співпрацювати з країною-агресором РФ. Раніше чоловік заявляв, що сподівався, що "до осені 2022 року бізнес остаточно стане на ноги і оговтається від тиску санкцій".

Решетник додає, що вибір Мейхер на користь чоловіка-росіянина цілком "логічний". "Для мене ця позиція її, що вона обрала бік чоловіка, досить логічна. Це міг бути і ультиматум, і прохання: або ти повертаєшся і розлучаєшся, або ти зберігаєш людину. Я так розумію, питання ось так стояло", - додав ведучий.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Мейхер показала сонячний середземноморський образ. Вона виклала фото, де позує в жовтій сукні в сільському стилі.

А також відомий фотограф Аліна Квітка розсекретила, де зараз перебуває колишня солістка "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка одружена з російським бізнесменом.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Надія Мейхер новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України: Золотарьов описав сценарій

Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України: Золотарьов описав сценарій

15:07Україна
Макрон після перемоги Трампа розніс Європу і виступив із пропозицією

Макрон після перемоги Трампа розніс Європу і виступив із пропозицією

14:31Світ
Нардепу Шевченку кортить "почати діалог": Єрмак натякнув на роботу на користь РФ

Нардепу Шевченку кортить "почати діалог": Єрмак натякнув на роботу на користь РФ

14:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україну йде похолодання: у яких областях буде мороз

В Україну йде похолодання: у яких областях буде мороз

Карта Deep State онлайн за 8 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

22-річний популярний співак пішов від нареченої через півроку після народження дитини

22-річний популярний співак пішов від нареченої через півроку після народження дитини

В Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків: що відомо

В Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків: що відомо

Вдарить мороз -3 градуси: які області України накриють опади

Вдарить мороз -3 градуси: які області України накриють опади

Останні новини

15:07

Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України: Золотарьов описав сценарій

14:39

Не зіпсується аж до весни: який фрукт треба поставити в ящик до картоплі

14:31

Макрон після перемоги Трампа розніс Європу і виступив із пропозицією

14:27

Без використання хімії: як швидко очистити душову насадку – доступний спосібВідео

14:13

Нардепу Шевченку кортить "почати діалог": Єрмак натякнув на роботу на користь РФ

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
14:12

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

14:05

"Виживають, як можуть": турецький серіал виставив українок повіями, розгорівся скандалВідео

14:02

Чоловік чи країна: ведучий розкрив справжнє ставлення Мейхер до війниВідео

13:52

Як перемога Трампа відіб'ється на Україні: що чекає на весь світ у 2025 році - прогноз

Реклама
13:37

План РФ не увінчався успіхом: залучення військ КНДР веде до розгромних втрат

13:27

Ефективне та дешеве: чому досвідчені водії возять в авто господарське мило

13:20

Загроза розвалу НАТО: з'явився несподіваний прогноз перших кроків Трампа

13:13

Орбан зробив скандальний прогноз про плани Трампа щодо війни в Україні

13:09

Будуть сильний мороз, дощ і туман: у яких областях стане холодніше

12:47

Що не варто робити з фарбованим волоссям: стиліст назвав 7 головних помилок

12:46

На руїнах знайшли лише фото мами і сина: у Запоріжжі загинула ціла сім'я після атаки РФФото

12:38

Комбрига РФ добили дронами: ЗСУ знищили російського генерала-"м'ясника"

12:31

Гороскоп на завтра 9 листопада: Овнам - різкий поворот подій, Рибам - щасливий день

12:29

РФ скоро може вдарити ракетами, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації – ЦПДФото

12:25

Дрони ГУР передали "вогняний привіт" НПЗ у Саратові - деталі успішної атаки

Реклама
12:16

Остапа Ступку підозрюють у розриві з 23-річною коханою - деталі

12:16

Україна запустила "дипломатичний наступ": чого добиватиметься Київ

11:52

США підтримають переговори Києва і Москви, але є умова

11:46

Кишені рватимуться від грошей: ТОП-4 знаки зодіаку, що розбагатіють у 2025 році

11:44

Помітять лише одиниці: приховане послання з твариною на логотипі TobleroneВідео

11:39

"Зливав" Росії місця базування ЗСУ для ударів: на Волині викрили зрадника у ТЦКФото

11:32

Акторка серіалу "Встигнути до 30" Анна Кошмал з’явилася на обкладинці Cosmopolitan Україна

11:11

Трамп ухвалив перше кадрове рішення: ЗМІ дізналися деталі

11:10

Путін заговорив про переговори з Україною: чого хоче господар Кремля

11:06

Китайський гороскоп на завтра 9 листопада: Кроликам - суперечки, Щурам - стрес

10:54

Більшість не помічає: що означає дорожній знак автомобіль, який горить

10:50

Путін може вдарити по АЕС зненацька: експерт про найгірший сценарій

10:44

Телеканал 2+2 покаже гостросюжетну воєнну драму "Шлях" до Міжнародного дня волонтера

10:30

Карта Deep State онлайн за 8 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 листопада (оновлюється)

10:09

РФ за ніч атакувала 3 області, десятки постраждалих: Зеленський зробив важливу заявуФото

10:06

Як видалити жовті плями на подушках: спосіб, про який мало хто знає

09:50

Окупанти просунулися біля 3 міст Донеччини: в ISW розповіли подробиці

09:42

Україна без солі. Чому заблокований видобуток солі на Тереблянському родовищі

09:41

Перемололи майже сотню дронів та ракети: в ПС вступили в бій з РФ - результати

Реклама
09:39

"Була кривава баня": війська РФ і КНДР атакують позиції ЗСУ на Курщині

09:35

Ксенія Мішина демонстративно "фиркнула" журналістці і втекла - що сталося

09:07

Капронові колготки будуть міцнішими та без зачіпок: хитрий лайфхак для жінокВідео

09:04

Як США чинитимуть з Україною: два способиПогляд

09:00

"Найважчий рік у моєму житті": Вільям розповів, як переживав рак дружини і батька

08:32

Наталія Могилевська розповіла про проблеми з прийомними доньками - деталі

08:27

Атака на Київщину: окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди

08:26

Окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла та руйнування: деталіФото

07:29

7 секунд на пошук розгадки: потрібно знайти число 898 серед 888

07:25

Уночі РФ вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці в Харкові: що відомоФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти