"Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

Стисло:
- Олексій Суханов зараз перебуває у стосунках
- Він зізнався, чим цей його роман відрізняється від попередніх
Відомий ведучий Олексій Суханов у квітні повідомив, що в його житті з'явилася особлива людина, з якою він хоче створити сім'ю. У цих стосунках він також почав планувати своє майбутнє батьківство.
Новим зізнанням про таємничого партнера Суханов здивував у розмові з ТСН.ua. Він зазначив, що раніше йому було дуже складно знаходити баланс між кар'єрою та коханням. Зараз його уявлення про стосунки змінилися.
"Я вважаю, що у кожного є призначення. Колись я розповім вам про свою історію кохання. Бо раніше вона завжди нагадувала гру в дворовий футбол. І тільки зараз я починаю відчувати справжнісіньке щастя. Зараз я навчився нарешті поєднувати. Але це життєвий досвід, це мудрощі і здатність йти на поступки. Навіть з собою", - поділився Олексій Суханов.
Про персону: Олексій Суханов
Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.
