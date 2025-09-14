"Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

Олексій Суханов зважився на дуже особисте зізнання.

https://glavred.net/stars/napominala-igru-v-dvorovoy-futbol-suhanov-podelilsya-otkroveniem-o-novom-romane-10697933.html Посилання скопійоване

Олексій Суханов особисте життя - що ведучий говорить про новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official

Стисло:

Олексій Суханов зараз перебуває у стосунках

Він зізнався, чим цей його роман відрізняється від попередніх

Відомий ведучий Олексій Суханов у квітні повідомив, що в його житті з'явилася особлива людина, з якою він хоче створити сім'ю. У цих стосунках він також почав планувати своє майбутнє батьківство.

Новим зізнанням про таємничого партнера Суханов здивував у розмові з ТСН.ua. Він зазначив, що раніше йому було дуже складно знаходити баланс між кар'єрою та коханням. Зараз його уявлення про стосунки змінилися.

відео дня

"Я вважаю, що у кожного є призначення. Колись я розповім вам про свою історію кохання. Бо раніше вона завжди нагадувала гру в дворовий футбол. І тільки зараз я починаю відчувати справжнісіньке щастя. Зараз я навчився нарешті поєднувати. Але це життєвий досвід, це мудрощі і здатність йти на поступки. Навіть з собою", - поділився Олексій Суханов.

Олексій Суханов особисте життя - що ведучий говорить про новий роман / instagram.com/suhanov.official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український актор і воїн Андрій Федінчик звільнився із ЗСУ. Він розкрив причину цього, і розповів, чим займатиметься тепер.

Також українська акторка Катерина Кузнєцова розповіла, як їй погрожував чоловік російської пропагандистки Маргарити Симоньян - путініст і українофоб Тигран Кеосаян.

Читайте також:

Про персону: Олексій Суханов Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред