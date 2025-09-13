Віктор Розовий зробив шокуючу заяву після інтерв'ю ексдружини - всі деталі

Комік та ветеран Віктор Розовий заявив, що ніколи не кохав Ольгу Мерзлікіну.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна - скандал / фото: instagram.com, Віктор Розовий

Ексдружина Віктора Розового дала відверте інтерв'ю

Як комік відреагував на заяви колишньої партнерки

Український комік та ветеран Віктор Розовий різко відреагував на інтерв’ю своєї колишньої дружини Ольги Мерзлікіної, в якому вона розповіла свою версію подій, що призвели до їхнього розлучення. Артист опублікував заяву у своєму Instagram та жорстко відповів на критику в коментарях.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній ексдружина Розового спростувала його звинувачення у розтраті грошей, які українці донатили на його реабілітацію, та поділилася відвертими деталями їхніх стосунків. У відповідь Віктор продовжив наполягати на своїй версії та згадав історію з Назарієм Гусаковим, який збирав кошти на лікування, вже оплачене державою.

Віктор Розовий відреагував на інтерв'ю колишньої дружини / фото: instagram.com, Віктор Розовий

"З тим, який я аморальний чоловік ми розібрались, ще б розібратись зі звітами по коштах, але як казала Ольга в інтерв'ю Маші Єфросиніній — вибір є завжди: можна надавати, а можна не надавати. Відірвані з контексту скріншоти з монобанку не дуже проливають світло на ситуацію, особливо зважаючи на те, що і до Назарія Гусакова у них питань не було", — написав Розовий.

У коментарях шанувальники розкритикували заяви коміка, зазначивши, що дружина фактично спростувала більшість його звинувачень. Зокрема, вона підтвердила, що приїжджала до нього під час служби, а також наголосила: зради не були поодинокими випадками, як стверджує Віктор. Сам Розовий відповідав на критику доволі різко й навіть заявив, що ніколи не кохав колишню дружину, попри 13 років стосунків.

Віктор Розовий заявив, що ніколи не кохав дружину / фото: instagram.com, Віктор Розовий

Коментатори стали на захист ексдружини Віктора Розового / фото: instagram.com, Віктор Розовий

Віктора Розового розкритикували за звинувачення колишньої дружини / фото: instagram.com, Віктор Розовий

Свою позицію озвучила й нинішня партнерка коміка Яна-Катерина. Вона запевнила, що їхні відносини з Розовим побудовані на щирості та гармонії, і жодних токсичних проявів у них немає. Дівчина також наголосила, що не є "розлучницею" і попросила не втягувати її в конфлікт.

"Люблю", — лаконічно відповів Віктор Розовий на пост дівчини запостивши його до себе в Instagram Stories.

Дівчина Віктора Розового висловилась на його захист / фото: instagram.com, Віктор Розовий

Раніше Главред повідомляв, що Ольга Мерзлікіна, колишня дружина коміка та зірки "Ліги сміху" Віктора Розового, уперше після розлучення поділилася подробицями їхнього спільного життя. В інтерв’ю Маші Єфросиніній вона зізналася, що стосунки з артистом були напруженими через ревнощі й постійні підозри у зрадах.

Також український комік і військовий Віктор Розовий, який у червні розлучився з Ольгою Мерзлікіною, вже має нові стосунки. Його обраницею стала львів’янка Яна-Катерина, про яку він вперше згадав у соцмережах після інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Про персону: Віктор Розовий Віктор Розовий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

