"Почав до мене торкатися": Єфросиніна вперше розповіла про пережите насильство

Єфросиніній тоді було лише 18 років.

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Маша Єфросиніна новини - Єфросиніна розповіла про домагання режисера / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Про що розповіла Маша Єфросиніна:

На її першому телешоу до неї чіплявся режисер

Ведуча боялася говорити про домагання майже 27 років

Зірка також звернулася до жертв насильства

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна вперше зізналася в тому, що в юності стала жертвою домагань. Своєю історією вона поділилася в блозі в Instagram, щоб підтримати дівчат і жінок, які пережили насильство.

Все почалося, коли їй було 18 років. Подруга влаштувала її на роботу адміністратора на телебачення. Продюсер одного з шоу відзначив яскраву зовнішність і живу енергетику дівчини, і поставив її в кадр. Це дуже розлютило режисера проєкту.

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Спершу він почав прискіпуватися до Маші через дрібниці, а потім - влаштовував ситуації, щоб побути з нею наодинці: додаткові читки сценарію, репетиції тощо. Тоді-то і сталося те, про що Єфросиніна боялася говорити майже 27 років.

"Так він почав до мене торкатися. І одного разу взяв за шию та впʼявся в мої губи своїм мерзенним смердючим від сигарет ротом, пробиваючи мої стиснуті зуби своїм довгим шорстким язиком... Паралельно намагаючись залізти мені під трусики своїми ссохлими пальцями... Хотілося блювати. Я втекла. Нікому нічого не сказала", - згадує ведуча.

Вона дуже боялася, що хтось про це дізнається: знімальна група, подруга, яка запропонувала їй роботу і була закохана в цього режисера, та ін. Свій страх Єфросиніна придушувала майже три десятки років.

Маша Єфросиніна новини - Єфросиніна розповіла про домагання режисера / instagram.com/mashaefrosinina

Вона також звернулася до дівчат, які бояться говорити про пережите насильство, адже в суспільстві їх можуть засудити, які вважають, що їхні історії нічого не зможуть змінити. "Жінка, яка пережила домагання, зґвалтування або примусовий секс через маніпуляції - не винна. Завжди винний кривдник. ... Я відчуваю, що моя історія комусь потрібна, що вона може стати корисним посиленням голосу жінок, які виступають проти сексуалізованого насильства. Адже раніше я, як і кожна з вас, просто відчувала себе в цьому самотньою та беззахисною. Можливо, коли ми доб'ємося, щоб нас почули, то й система захисту жінок в цій країні змінюватиметься куди швидше, ніж це відбувається наразі", - написала Маша Єфросиніна.

Хто така Маша Єфросиніна / Главред

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаЅтгоуон, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "НВ". З 2018 року - почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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