Чоловік Анни Жук залишив ніби прощальний пост, друзі сім'ї та блогери в паніці

Володимир Більовцов, який був за кермом машини під час смертельної аварії, не може пережити втрату коханої дружини.

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Чоловік Анни Жук залишив прощальний пост / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, instagram/prosto__dobryi

У п'ятницю, 24 січня, у страшній аварії загинула відома харківська блогерка і волонтерка Анна Жук. Машина, за кермом якої був її чоловік, врізалася в фуру, що стояла, внаслідок чого Анна загинула. Після смерті коханої Володимир Більовцов опублікував дивний пост, що викликало занепокоєння серед друзів сім'ї та відомих блогерів.

Багато хто, прочитавши цей текст, одразу подумав, ніби Володимир планує найближчим часом зустрітися з коханою дружиною.

"До швидкої зустрічі, моя кохана людина. Не можу повірити що це правда, якби можна було відмотати час назад і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Люблю навічно! Царство небесне кохана", - написав Володимир Більовцов.

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Володимир Білевцов залишив дивний пост після загибелі Анни Жук / фото: скріншот

Прямо в коментарях багато відомих блогерів почали писати Володимиру, благаючи його згадати про те, що він повинен піклуватися про діток, які залишилися без мами.

Блогерка Дар'я Пазюк, відома під псевдонімом "Баба Даша", висловила підтримку і пообіцяла допомагати і підтримувати Володимира.

"Вова, якої зустрічі? Аня тебе там не чекає... У тебе діти, їм без тебе буде дуже важко! Будь ласка, тримайся. Ми завжди тобі допоможемо і підтримаємо", - написала Дар'я.

Анна Алхім також звернулася до Володимира зі словами, що він потрібен дітям, ще не настав його час іти на той світ до Анни.

"Вова, ні до якої не до зустрічі!!!! У тебе діти!!!! Не здумай, я тебе прошу!!! Вона тебе там не чекає!!!" - написала блогерка.

Чоловік Анни Жук залишив прощальний пост / фото: скріншот

Блогерка і парапсихологиня Зоя Гуденко побажала Володимиру бути сильним заради діток.

"Царство Небесне Ані. Міцності духу тобі. За тобою троє діток яким ти потрібен!!!" - написала вона.

Загибель Анни Жук в аварії - останні новини

Як повідомляв Главред, Анна Жук загинула у власній машині на місці аварії. Вона перебувала на передньому пасажирському сидінні. За попередніми даними, за кермом був її коханий, який не впорався з керуванням і під час обгону влетів у фуру. На задньому сидінні був старший син блогерки, він живий, але травмований.

Пізніше відомі блогери чуйно відреагували на загибель Анни Жук. Усі просто шоковані через те, що трапилося. Багато хто не може стримати своїх сліз, говорячи про те, якою чудовою людиною була Анна.

Пізніше спливли нові подробиці загибелі Анни Жук. Виявилося, що жінка з чоловіком і сином їхали на день народження дочки Стасі Макеєвої - Мішель виповнилося 4 роки.

Також Главред зібрав інформацію і розповів про те, що відомо про чоловіка загиблої в ДТП Анни Жук. 24-річний Володимир Більовцов був молодший за дружину на 14 років. Раніше він 6 років служив у церкві. До повномасштабного вторгнення пара жила в Донецькій області.

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