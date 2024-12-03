"Я гарненько покричала": Єфросиніна розповіла про нове амплуа і реакцію чоловіка

Маша Єфросиніна приміряла на себе нову роль, яка стала для неї несподівано "терапевтичною".

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Маша Єфросиніна на зйомках Різдво. Ти не один зробила зворушливе зізнання / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Маша Єфросиніна поділилася враженнями від зйомок у ролі духа-чарівниці

Ведуча розповіла, як її чоловік-військовий відреагував на новий образ

За понад 25 років на телебаченні українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна взяла участь у величезній кількості різноманітних проєктів і шоу. Однак зйомка в різдвяному музичному фільмі "Різдво. Ти не один" від 1+1 Україна запам'ятається їй надовго.

По-перше Єфросиніна приміряла незвичний для себе образ - в якому їй вдалося дати волю емоціям, і навіть дебютувати, як співачці, повідомляє 1+1 Україна. У фільмі "Різдво. Ти не один" Маша грає одного з духів Різдва - владну чарівницю на ім'я "Люта. Та, що горить".

"Мою героїню звуть "Люта, та що горить". Це такий дух, який усе контролює – відповідає за самоконтроль, ефективність у роботі. Це сильна жінка. У мене сьогодні були дві сцени, які стали для мене терапевтичними. Я гарненько покричала в якийсь момент, чого не можу собі дозволити зробити в звичайному житті. Я не можу сказати, що я співаю, але я зробила все, що можу. Так, буде пісня. Я спробувала себе в ролі співачки", - поділилася враженнями ведуча.

Також вона зазначила, що не забуває ділитися своїми успіхами з чоловіком, який зараз на фронті, - зіркова дружина надихає Тимура Хромаєва, якого сім'я дуже чекає вдома на новорічні свята.

"Я стою в цьому образі і говорю про найболючішу для мене річ... Сьогодні вранці я відправила йому фото і вкотре отримала повідомлення: "Кохана, правильно. Дій, живи, твори, створюй. Це дає мені натхнення і відчуття того, що ти тримаєшся". Тому, так… Я буду чекати його на Різдво. Ми з нашим сином Сашком приготуємося і будемо мріяти, щоб наш тато був із нами", - розповіла Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна в образі Лютої. Тієї, що горить / 1+1 Україна

Маша Єфросиніна в образі Лютої. Той, що горить / 1+1 Україна

Крім Маші Єфросиніної у зйомках різдвяної казки від 1+1 Україна взяли участь MONATIK, DOROFEEVA, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, ZLATA OGNEVICH, KAZKA, Юрій Горбунов, Катя Осадча, Наталі Солоник, Андрій Альохін, Віктор Андрієнко, Даша Квіткова, Ostrovskyi, KADNAY, OTOY, Максим Девізоров, Микита Добрінін і Schmalgauzen. Фільм "Різдво. Ти не один", прем'єра якого відбудеться 24 грудня о 21:00 на 1+1 Україна, розповідає про пригоди дівчинки Марти в чарівному світі казкових героїв.

Дивіться репортаж ЖВЛ про зйомки музичного фільму "Різдво. Ти не один":

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаЅтгоуон, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "НВ". З 2018 року - почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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