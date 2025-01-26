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"Ірочка богиня": Налчаджиоглу розкрив правду про його роман із Білик

Анна Підгорна
26 січня 2025, 13:01
462
Мурат Налчаджиоглу з неприхованим захопленням відгукується про зірку.
Мурат Налчаджиоглу, Ірина Білий
Мурат Налчаджиоглу прокоментував чутки про роман з Іриною Білик / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/bilyk_iryna

Коротко:

  • Мурата Налчаджиоглу та Ірину Білик запідозрили в романі
  • Чоловік зізнався, що відчуває до зірки

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вочевидь має особливу слабкість до українських співачок: раніше він був одружений з артисткою-зрадницею Ані Лорак, а тепер ходять чутки про його роман із музичною легендою Іриною Білик.

У Мережу потрапило відео, на якому Налчаджиоглу проявляє всілякі знаки уваги Білик, яка виступає на одному із заходів бізнесмена. Сама співачка зазначає, що її з Муратом пов'язує понад 20 років близької дружби, а тепер вони ще й співпрацюють.

Налчаджиоглу також не став мовчати, і плітки про роман із зіркою прокоментував Fashion Reality TV. Він засипав подругу компліментами і зізнався, що мріє провести вечір з нею.

"Ірочка... Іра, звісно, богиня. Я вважаю, що вона – легенда українського шоу-бізнесу. У нас дуже близька дружба насправді. Ми дуже давно знаємо одне одного. Я її люблю як людину, її творчість. Звісно, вона розкішно виглядає. Іра – шикарна жінка. І кожна її пісня звучить як із душі. Звісно, якщо вона дасть згоду, я хотів би повечеряти з Ірою", - поділився Мурат Налчаджиоглу.

Дивіться відео з фліртом Мурата Налчаджиоглу та Ірини Білик на сцені:

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Хто така Ірина Білик?

Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

Ірина Білик
Хто така Ірина Білик / інфографіка: Главред

Хто такий Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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