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"Набирай, номер не змінився": Леся Нікітюк вирішила "попускати бісики" до Джареда Лето

Дмитро Відоменко
3 травня 2023, 12:49 оновлено 3 травня, 14:16
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Телеведуча і світська левиця Леся Нікітюк грайливо звернулася до Джареда Лето в мережі після його появи на Met Gala 2023.
Нікітюк, Літо
Леся Нікітюк і Джаред Лето / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Українська телеведуча, блогер і світська левиця Леся Нікітюк у жартівливій формі вирішила позагравати з легендарним американським актором і музикантом Джаредом Лето.

Дівчина, за своїм звичаєм, дуже уважно стежила, як в нинішньому році проходила одна з найголовніших модних подій весни − благодійний бал Met Gala 2023 в Нью-Йорку, одним з гостей якого і став Джаред. По всьому помітно, що 51-річний актор в черговий раз підкорив серце Нікітюк своїм стильним костюмом.

Нікітюк написала своє грайливе звернення до Літо в Instagram і жартома попросила, щоб він подзвонив їй.

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"Джаред, набирай! Номер не змінився", - жартувала Леся.

До слова, в 2023 році Джаред в черговий раз здивував фанатів і світську тусовку. І з'явився на Met Gala 2023 в костюмі кішки Шупетти, яка належала легендарному модельєру Карлу Лагерфельду. Потім актор швидко переодягнувся в вишуканий чорний костюм з мантією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарний співак-тенор і популяризатор академічної музики Андреа Бочеллі забрав у свій особняк в Італії українського пса на прізвисько Джек зі звільненого ЗСУ нещодавно міста Куп'янськ, що на Харківщині.

Ло того автори хіта "Вова, лупи їх, блін", проект "мюслі UA" створили спільний трек з українським блогером Василем харизмою, в якому висловили захоплення тодішнім британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Цей трек - прояв поваги найпозитивнішому політику світу і найбільшому другові всього українського народу Борису Джонсону. Або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пан Борис, ви легенда. Рвете окупантів на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість і вашу допомогу в боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!", - йдеться в описі.

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