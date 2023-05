"Набирай, номер не змінився": Леся Нікітюк вирішила "попускати бісики" до Джареда Лето

Телеведуча і світська левиця Леся Нікітюк грайливо звернулася до Джареда Лето в мережі після його появи на Met Gala 2023.

https://glavred.net/stars/nabiray-nomer-ne-izmenilsya-lesya-nikityuk-reshila-podbit-klinya-k-dzharedu-leto-10467559.html

Леся Нікітюк і Джаред Лето / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Українська телеведуча, блогер і світська левиця Леся Нікітюк у жартівливій формі вирішила позагравати з легендарним американським актором і музикантом Джаредом Лето.

Дівчина, за своїм звичаєм, дуже уважно стежила, як в нинішньому році проходила одна з найголовніших модних подій весни − благодійний бал Met Gala 2023 в Нью-Йорку, одним з гостей якого і став Джаред. По всьому помітно, що 51-річний актор в черговий раз підкорив серце Нікітюк своїм стильним костюмом.

Нікітюк написала своє грайливе звернення до Літо в Instagram і жартома попросила, щоб він подзвонив їй.

відео дня

"Джаред, набирай! Номер не змінився", - жартувала Леся.

До слова, в 2023 році Джаред в черговий раз здивував фанатів і світську тусовку. І з'явився на Met Gala 2023 в костюмі кішки Шупетти, яка належала легендарному модельєру Карлу Лагерфельду. Потім актор швидко переодягнувся в вишуканий чорний костюм з мантією.

