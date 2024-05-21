На тлі чуток про розлучення з Лопес: до Аффлека в гості заїхала колишня дружина

Після розлучення у Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер залишилися теплі стосунки. Вони часто зустрічаються, а Бен бере активну участь у вихованні дітей.

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Гарнер і Аффлек продовжують дружити і після розлучення / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

52-річна американська акторка Дженніфер Гарнер відвідала свого екс-чоловіка, оскароносного режисера/актора Бена Аффлека на тлі чуток про його розлучення з акторкою/співачкою Дженніфер Лопес. Про це повідомляє британський таблоїд Mirror.

За інформацією ЗМІ, Гарнер, яка народила від Аффлека трьох дітей, побувала в будинку свого колишнього чоловіка. При цьому нещодавно в таблоїдах з'явилися чутки, що Аффлек з'їхав з розкішного особняка, який вони з Лопес вибирали майже два роки і витратили десятки мільйонів доларів.

Аффлек і Гарнер потім пішли на футбольний матч - щоб вболівати за свого сина Семюеля.

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Що ж стосується шлюбу Аффлека з Лопес, то він, за чутками в таблоїдах, тріщить по всіх швах. Деякі інсайдери і зовсім вважають, що до другої річниці вони не дотягнуть.

"На стіні написано - все скінчено. Вони збираються розлучитися - і цього разу Бен не винен! Вони ніколи не перестануть любити одне одного, але вона не може його контролювати, а він не може змінити її. Це ніяк не могло тривати", - сказав виданню InTouch один з інсайдерів.

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Шлюб Лопес і Аффлека - останні новини

Нагадаємо, Дженніфер Лопес зараз виховує доньку Емму і сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.

Після того як акторка разом із нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман 2021 року, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії. Також змінами в зовнішності здивувала Віра Брежнєва - співачка після 40 років ухвалила рішення надалі не використовувати фільтри для селфі і показала, до чого привів її експеримент.

Раніше про кардинальну зміну іміджу повідомила український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра" - завдяки одній стильній деталі вона почала виглядати, як підліток.

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