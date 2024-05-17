Бенніфер йдуть на дно: Джей Ло і Аффлек як ніколи близькі до розлучення - ЗМІ

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом із 2021 року. До цього в артистів на початку двотисячних був роман, який закінчився розірваними заручинами через алкогольну залежність Аффлека.
Тепер, після їхнього грандіозного возз'єднання, шанувальники Бенніфер хотіли б видихнути з полегшенням, але світські хроніки не дозволяють: ледь не від першого дня, відколи Аффлек і Лопес одружилися 2022 року, у пресі ширяться чутки, що в зоряній парі є великі проблеми.
Цього разу інсайдер в інтерв'ю для InTouch повідомив, що "Бен і Джен ніколи не були так близько до розлучення, як зараз". І цього разу винен не Аффлек.
Варто зазначити, що в ніжних почуттях зірок одне до одного ніхто з їхнього близького оточення не сумнівається, але подейкують, що зацикленість Джей Ло на роботі дуже псує атмосферу в сім'ї: Бен мріє про приватність, а його дружина не виходить до магазину без "підгодованих" папараці, знімає автобіографічні фільми, публікує у своїх піснях любовні листи чоловіка тощо. І все це з його участю, але без його згоди.
До того ж інсайдери повідомляють, що Лопес має серйозні проблеми з довірою, тому дуже ревнива. Усе це може стати непосильною ношею для шлюбу Дженніфер Лопес і Бена Аффлека.
"Зараз він зосереджений на своїй роботі та своїх дітях. Бен уже з'їхав, і їм, ймовірно, доведеться продати будинок мрії, який вони шукали два роки. Вони ніколи не перестануть кохати одне одного, але вона не може його не контролювати, а він не може її змінити. Неможливо, щоб це тривало", - вважає інформатор.
Хто такий Бен Аффлек?
Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.
Голлівуд - останні новини:
Раніше стало відомо, що зірку "Підпільної імперії", актора Стіва Бушемі, побили в Нью-Йорку. 66-річного артиста доставили в лікарню з кровотечею і саднами.
Також популярний канадський співак Джастін Бібер повідомив, що вперше стане батьком. Його дружина, модель Гейлі Бібер, похвалилася в соціальних мережах фото з вагітним животиком.
Читайте також:
- У ЗМІ потрапило фото обрюзглого і заплившого Тома Круза
- Рок-виступ генсекретаря: яку пісню заспівав Блінкен у Києві - текст і переклад
- Дочка Джолі та Пітта показала феєричні танці, ретельно приховуючи свою жіночність
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред