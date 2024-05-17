Бенніфер йдуть на дно: Джей Ло і Аффлек як ніколи близькі до розлучення - ЗМІ

Інсайдери розповіли, чому Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не можуть бути разом всупереч їхньому коханню одне до одного.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розлучення - чому пара свариться / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlo, ua.depositphotos.com

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом із 2021 року. До цього в артистів на початку двотисячних був роман, який закінчився розірваними заручинами через алкогольну залежність Аффлека.

Тепер, після їхнього грандіозного возз'єднання, шанувальники Бенніфер хотіли б видихнути з полегшенням, але світські хроніки не дозволяють: ледь не від першого дня, відколи Аффлек і Лопес одружилися 2022 року, у пресі ширяться чутки, що в зоряній парі є великі проблеми.

Цього разу інсайдер в інтерв'ю для InTouch повідомив, що "Бен і Джен ніколи не були так близько до розлучення, як зараз". І цього разу винен не Аффлек.

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Варто зазначити, що в ніжних почуттях зірок одне до одного ніхто з їхнього близького оточення не сумнівається, але подейкують, що зацикленість Джей Ло на роботі дуже псує атмосферу в сім'ї: Бен мріє про приватність, а його дружина не виходить до магазину без "підгодованих" папараці, знімає автобіографічні фільми, публікує у своїх піснях любовні листи чоловіка тощо. І все це з його участю, але без його згоди.

До того ж інсайдери повідомляють, що Лопес має серйозні проблеми з довірою, тому дуже ревнива. Усе це може стати непосильною ношею для шлюбу Дженніфер Лопес і Бена Аффлека.

"Зараз він зосереджений на своїй роботі та своїх дітях. Бен уже з'їхав, і їм, ймовірно, доведеться продати будинок мрії, який вони шукали два роки. Вони ніколи не перестануть кохати одне одного, але вона не може його не контролювати, а він не може її змінити. Неможливо, щоб це тривало", - вважає інформатор.

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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