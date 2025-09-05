Рус
Колгоспники: у РФ висміяли путіністку Корольову з Тарзаном

Олена Кюпелі
5 вересня 2025, 17:39
Путіністи Корольова і Тарзан не втомлюються дивувати росіян своїми безглуздими образами.
Тарзан, Наташа Корольова
Тарзан, Наташа Корольова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова

Коротко:

  • Що зробила Корольова і Тарзан
  • Як над ними посміялися в РФ

Співачка-зрадниця Наташа Корольова та її чоловік "офіцер"-стрингоносець Тарзан з'явилися на публічному заході та викликали сміх у публіки своїми колгоспними та безглуздими образами.

Зокрема, Корольова та її напрочуд вбраний чоловік-путініст з'явилися на черговому музичному заході в безглуздих вбраннях, як зазвичай кривляючись і показуючи свою недалекість.

Корольова опублікувала відповідний пост у своєму Instagram.

Корольову і Тарзана висміяли в мережі
Корольову і Тарзана висміяли в мережі / Фото Instagram/koroleva__star
Корольову і Тарзана висміяли в мережі
Королеву і Тарзана висміяли в мережі / Фото Instagram/koroleva__star

Користувачі соціальних мереж висміяли несмачну пару та написали низку хейтерських коментарів у мережі.

Королеву і Тарзана висміяли в мережі
Королеву і Тарзана висміяли в мережі / Фото Instagram/koroleva__star
Корольову і Тарзана висміяли в мережі
Королеву і Тарзана висміяли в мережі / Фото Instagram/koroleva__star

Раніше Главред розповідав, що у справі про самогубство чоловіка Анни Сєдокової з'явився новий поворот. Родичі Яніса Тімми звернулися до законодавства, щоб довести причетність співачки до трагедії.

Також співачка-путіністка путіністка Валерія заговорила про розлучення з музичним продюсером Йосипом Пригожиним через його важкий і скандальний характер.

Про персону: Наташа Корольова

Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.

12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

