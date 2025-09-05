Колгоспники: у РФ висміяли путіністку Корольову з Тарзаном

Коротко:
- Що зробила Корольова і Тарзан
- Як над ними посміялися в РФ
Співачка-зрадниця Наташа Корольова та її чоловік "офіцер"-стрингоносець Тарзан з'явилися на публічному заході та викликали сміх у публіки своїми колгоспними та безглуздими образами.
Зокрема, Корольова та її напрочуд вбраний чоловік-путініст з'явилися на черговому музичному заході в безглуздих вбраннях, як зазвичай кривляючись і показуючи свою недалекість.
Корольова опублікувала відповідний пост у своєму Instagram.
Користувачі соціальних мереж висміяли несмачну пару та написали низку хейтерських коментарів у мережі.
Про персону: Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
