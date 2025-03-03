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"Краще, ніж у неї": Усик затьмарив Дорофєєву запальним танцем на сцені

Еліна Чигис
3 березня 2025, 10:10
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Олександр Усик чудово повеселився на дні народження дочки.
Надя Дорофєєва, Олександр Усик
Олександр Усик станцював на дні народження дочки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофєєва, Олександр Усик

Коротко:

  • Олександр Усик станцював із Надею Дорофєєвою
  • Шанувальники відреагували на ще один талант боксерки

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик разом із дружиною Катериною Усик відсвяткували день народження доньки Єлизавети. Зазначимо, подружжя також виховує синів Михайла і Кирила та доньку Марію, якій виповнився рік.

Як стало відомо із соцмереж, пара влаштувала гучне святкування, де було багато українських зірок. Яскравим моментом став виступ співачки Наді Дорофєєвої.

відео дня

Усик не проґавив нагоду і станцював запальний танець разом із Дорофєєвою на сцені, чим вразив своїх шанувальників. У коментарях під відео фанати висловили своє захоплення від рухів боксера.

"Той випадок, коли в Усика почуття ритму краще, ніж у неї";

"Харизма Усика зашкалює";

"Світовий чемпіон на хвилиночку";

"Наш козак";

"Усик молодець", - зазначили шанувальники.

Олександр Усик
Олександр Усик / інфографіка: Главред

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Олександр Усик - останні новини

Раніше, як писав Главред, промоутер Усика зробив заяву щодо планів боксера. Карасюк не виключає, що Усика знову можна буде побачити в крузвейті. Наразі український боксер хоче насолодитися відпочинком і проведенням часу з сім'єю.

Ба більше, за версією авторитетного журналу The Ring, українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року. Цінну нагороду українець отримав на церемонії в Лондоні.

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Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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