Співак випрошував пощади в страху втратити свою рослинність на обличчі, без якої його ніхто не впізнає.

Михайло Шуфутинський змінив кудлату бороду на еспаньйолку / instagram.com/mikhail.shufutinsky

Російський співак Михайло Шуфутинський відносної війни в Україні зайняв позицію "голуба миру" і натякнув, що ховати голову в пісок куди комфортніше.

Проте можливості підзаробити напередодні новорічних свят він не упустив - виступив на одному зі святкових концертів в компанії Єгора Кріда - пропагандистського співака, який підтримує геноцид українців.

Крім власної думки у Шуфутинського відібрали і один з його найпопулярніших хітів - тепер "3 вересня" він співає в компанії пропутінського артиста. Під час концерту глядачі помітили - змінився і зовнішній вигляд Шуфутинського.

Рослинності на його обличчі стало помітно менше - він змінив кудлату бороду на акуратну еспаньйолку. РосЗМІ артист розповів, що свою бороду, яку він носить більшу частину свого життя, він програв танцівницям з власного балету.

"У мене весь час борода була на все обличчя. Але мої балетні дівчата змусили її збрити. Ми з ними нещодавно посперечалися. Я у них питаю: "На що грати будемо?". "На те, що ви бороду поголите!"- відповіли вони. Я легко погодився, бо був впевнений, що виграю суперечку. Але самовпевненість мене підвела! Я програв і запанікував. "Мені не можна бороду голити, ви ж роботу втратите і без грошей залишитеся. Люди ж мене просто не впізнають і не будуть запрошувати на концерти!"- сказав я їм. Загалом, зійшлися на такому варіанті", - говорить Шуфутинський. Про що сперечалися, він розкривати не став.

Михайло Шуфутинський змінив кудлату бороду на еспаньйолку / instagram.com/crocuscityhall

Раніше співак-легенда української сцени Іво Бобул звернувся до переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra - артист зробив групі зауваження.

Також відверто розповів про те, чому залишається під час війни в Україні Мурат Налчаджіоглу - турецький бізнесмен і колишній чоловік зрадниці Ані Лорак.

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