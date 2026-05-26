Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Вас не вилікує": Бадоєв вийшов із заявою щодо "роману" з Барських

Христина Трохимчук
26 травня 2026, 18:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Відомий режисер відверто висловився щодо чуток, про які розповіла Наталія Холоденко.
Алан Бадоєв про роман із Максом Барських та Наталією Холоденко
Алан Бадоєв про роман із Максом Барських та Наталію Холоденко / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Наталія Холоденко натякнула на роман Бадоєва і Барських
  • Що відповів Алан Бадоєв

Скандальне інтерв'ю Наталії Холоденко, в якому вона натякнула на роман Алана Бадоєва та Макса Барських, не залишилося без уваги зірок. У Instagram медійній психологині відповів і сам Алан Бадоєв.

Режисер з іронією висловився про чутки та закликав підписників і шанувальників Макса Барських не звертатися до Наталії Холоденко. На думку Бадоєва, психолог не зможе їм допомогти.

відео дня

"Слухайте, я тут почув про "найвеличнішого" психолога України. Ну, розумієте, про кого я. Така собі жіночка. Бадьора. Хочу сказати, що ви, я сподіваюся, до неї не ходите, правда? Хто, ось хто у неї може лікуватися? Я думаю, що не потрібно до неї ходити, тому що вона вас не вилікує", — висловився Алан.

Звернення Алана Бадоєва
Звернення Алана Бадоєва / скрін з відео

Знаменитість зазначив, що для душевної рівноваги не варто вірити чуткам, а краще насолоджуватися творчістю, яку вони створюють разом із Барських.

"Краще підписуйтесь на мене, на Макса, слухайте пісні, дивіться гарну творчість. Вона вас і підтримає, і кукуху збереже", — заявив Бадоєв.

Після цього режисер ще й встиг потролити чутки про свою орієнтацію, сфотографувавшись у футболці з написом "Sounds straight — I'm out" (жарт побудований на грі слів, де фраза означає одночасно "Звучить розумно — я пас" та іронічну відмову з натяком на орієнтацію: "Це щось на гетеросексуальному — я пас" — прим. ред.).

Алан Бадоєв у футболці з іронічним написом
Алан Бадоєв у футболці з іронічним написом / фото: instagram.com, Алан Бадоєв

Сам Макс Барських, який раніше висловився про Холоденко, був не таким дипломатичним. Він назвав психолога "хайпожеркою" і закликав не вірити словам інфлюенсерки.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що музикант Філіп Коляденко поділився подробицями стосунків зі своїм знаменитим батьком, шоуменом Дімою Коляденко. Артист пояснив, чому в творчих питаннях давно не вдається до порад батька і не допомагає йому.

Також Олена Зеленська привернула увагу публіки незвичайною деталлю свого образу. Дружина президента вийшла у світ з лаконічним сучасним фітнес-браслетом, головною фішкою якого є повна відсутність екрану.

Вас може зацікавити:

Про особу: Алан Бадоєв

Алан Бадоєв — український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських та зарубіжних зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко визначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їхньому опору окупантам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Алан Бадоєв Макс Барских Наталія Холоденко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

19:19Економіка
Білорусь заявила про атаку понад сотні дронів з боку України - в ДПСУ зробили заяву

Білорусь заявила про атаку понад сотні дронів з боку України - в ДПСУ зробили заяву

17:31Війна
Чи будуть удари по Києву, якими погрожує РФ, щоденними: що відповіли у Кремлі

Чи будуть удари по Києву, якими погрожує РФ, щоденними: що відповіли у Кремлі

17:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
У житті почнеться "біла смуга": чотири знаки зодіаку на порозі великих змін

У житті почнеться "біла смуга": чотири знаки зодіаку на порозі великих змін

Як дата народження впливає на характер: 4 найсильніших числа

Як дата народження впливає на характер: 4 найсильніших числа

Гороскоп на завтра, 27 травня: Ракам - щасливі моменти, Тельцям - напруга

Гороскоп на завтра, 27 травня: Ракам - щасливі моменти, Тельцям - напруга

Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

Карта Deep State онлайн за 26 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

19:19

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

19:12

Генеральний директор назвав звички, які непомітно спустошують гаманець

19:10

Наступні обстріли Києва: Денисенко попередив, до чого готується КремльПогляд

19:08

Дві ложки під кущ: просте підживлення, що збільшить урожай лохини

19:01

Забуте українське слово "стрих": що воно насправді означає

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:44

Кому 27 травня молитися про зцілення від важких хвороб: яке церковне свято

18:34

"Туман в голові": де в Україні знаходиться найнебезпечніше підземелля на планетіВідео

18:25

Сусідка "з пекла" 15 років змушувала подружжя боятися виходити з дому

18:16

"Вас не вилікує": Бадоєв вийшов із заявою щодо "роману" з Барських

Реклама
18:06

Чому калина під вікном може принести сльози: давні українські повір'я

17:44

Вибухи на Житомирщині: в ОВА розкрили наслідки нічної атаки ворога

17:39

Чому шоколад вкривається білим нальотом та чи безпечно його їсти: відповідь здивує

17:31

Білорусь заявила про атаку понад сотні дронів з боку України - в ДПСУ зробили заяву

17:27

Що робити, якщо дитина не хоче чистити зуби: мама-стоматолог поділилася порадами

17:23

"Не допомагаємо": син Коляденко зробив зізнання про стосунки з батьком

17:12

Чоловік знайшов сумку, набиту грошима, а згодом опинився в поліції

17:03

Чи будуть удари по Києву, якими погрожує РФ, щоденними: що відповіли у Кремлі

17:01

Курс валют зміниться: що буде з доларом і євро 27 травня

16:47

ПДВ на посилки з-за кордону до 150 євро поки не буде: депутати проголосували

16:39

РФ вдарила по Запоріжжю: кількість жертв різко зросла, у місті пожежі

Реклама
16:29

Як зробити макіяж на випускний самостійно: результат як від візажистаВідео

16:27

Українці стрімко біднішають: від яких продуктів вимушені відмовлятися громадяни

16:21

Для чого насправді в ліфті потрібне дзеркало: справжня причина здивує багатьох

16:15

Відвалився: у Волочкової стався конфуз прямо на сценіВідео

15:57

Чи буде Росія бити по урядовому кварталу в Києві - в Держдумі відповіли

15:38

Знайдено приховане налаштування iPhone, яке може знижувати швидкість інтернету

15:23

Одинокий пельмень у каструлі: сина фігуриста з РФ жорстко висміяли за "талант"Відео

15:11

Вночі може статися новий ракетний обстріл України: монітори назвали можливі цілі

15:02

Петро Оленич і колізія підсудності: справа може дійти до ЄСПЛ

15:00

Новий рецепт гарячих бутербродів за 17 хвилин - простіше не буває

14:56

Вріже сильне похолодання: синоптикиня назвала точну дату

14:56

Як відлякати ос від дому раз і назавжди: дешевий метод, який працює краще за хімію

14:42

Гороскоп Таро на завтра, 27 травня: Ракам — новини на роботі, Водолію — боротьба

14:40

Місячний календар стрижок на червень 2026 року

14:38

Хлопець почав заробляти величезні гроші, "нічого не роблячи"

14:29

"Біжу за мову": щорічний забіг об’єднав понад дві тисячі учасників

14:24

"Тут треба пильнувати": акторка Ольга Сумська поділилася секретом гармонійних стосунків зі свекрухою

14:20

Чи можна прибирати у свято 27 травня: суворі прикмети

14:18

Олена Зеленська "вигуляла" незвичайний браслет - у чому його секрет

13:56

Китай відмежовується від РФ: Пекін відреагував на погрози Москви бити по Києву

Реклама
13:38

Чому в орхідеї жовтіє і сохне листя: більшість робить поширену помилку при догляді

13:32

Створили монахи для особливих цілей: історик розповів, що знайшли у лісі під КиєвомВідео

13:12

"Все вмирає": відомий співак жорстко висловився про стан Повалій

13:07

Навколо Одеси споруджують систему захисту від РФ: чи існує загроза наступу

13:05

Киянам радять тимчасово виїхати зі столиці: що задумала Росія

12:54

Кілограми золота і срібла: в Україні знайшли скарб, що змінює уявлення про її історіюВідео

12:38

Людей попередили, чому не можна відкривати вікна в спеку, навіть якщо душноВідео

12:26

Бліднуть, жовтіють і засихають: що робити з розсадою помідорівВідео

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

12:06

Штормовий фронт різко змінить погоду: в Одесі очікується значне похолодання

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти