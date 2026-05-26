"Вас не вилікує": Бадоєв вийшов із заявою щодо "роману" з Барських

Відомий режисер відверто висловився щодо чуток, про які розповіла Наталія Холоденко.

Алан Бадоєв про роман із Максом Барських та Наталію Холоденко / колаж: Главред, скріншот із відео

Наталія Холоденко натякнула на роман Бадоєва і Барських

Що відповів Алан Бадоєв

Скандальне інтерв'ю Наталії Холоденко, в якому вона натякнула на роман Алана Бадоєва та Макса Барських, не залишилося без уваги зірок. У Instagram медійній психологині відповів і сам Алан Бадоєв.

Режисер з іронією висловився про чутки та закликав підписників і шанувальників Макса Барських не звертатися до Наталії Холоденко. На думку Бадоєва, психолог не зможе їм допомогти.

"Слухайте, я тут почув про "найвеличнішого" психолога України. Ну, розумієте, про кого я. Така собі жіночка. Бадьора. Хочу сказати, що ви, я сподіваюся, до неї не ходите, правда? Хто, ось хто у неї може лікуватися? Я думаю, що не потрібно до неї ходити, тому що вона вас не вилікує", — висловився Алан.

Звернення Алана Бадоєва / скрін з відео

Знаменитість зазначив, що для душевної рівноваги не варто вірити чуткам, а краще насолоджуватися творчістю, яку вони створюють разом із Барських.

"Краще підписуйтесь на мене, на Макса, слухайте пісні, дивіться гарну творчість. Вона вас і підтримає, і кукуху збереже", — заявив Бадоєв.

Після цього режисер ще й встиг потролити чутки про свою орієнтацію, сфотографувавшись у футболці з написом "Sounds straight — I'm out" (жарт побудований на грі слів, де фраза означає одночасно "Звучить розумно — я пас" та іронічну відмову з натяком на орієнтацію: "Це щось на гетеросексуальному — я пас" — прим. ред.).

Алан Бадоєв у футболці з іронічним написом / фото: instagram.com, Алан Бадоєв

Сам Макс Барських, який раніше висловився про Холоденко, був не таким дипломатичним. Він назвав психолога "хайпожеркою" і закликав не вірити словам інфлюенсерки.

Про особу: Алан Бадоєв Алан Бадоєв — український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських та зарубіжних зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко визначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їхньому опору окупантам.

