"Не допомагаємо": син Коляденко зробив зізнання про стосунки з батьком

Відомий український музикант Філіп Коляденко відверто розповів про стосунки зі своїм зірковим батьком Дімою Коляденко. В інтерв'ю Аліні Доротюк він зізнався, що давно не радиться з батьком у творчих питаннях, адже у них абсолютно різні погляди та смаки.
За словами Коляденка-молодшого, любов його зіркового батька до сцени та бажання дарувати людям позитив викликають у нього лише захоплення. Незважаючи на те, що вони давно не допомагають одне одному у творчому середовищі, між ними панує взаємна повага.
"Він давно зі мною не радиться, тому що ми колись зрозуміли, що не допомагаємо. У нас різний смак, різне відчуття життя у всьому: в одязі, у часі, який ми проводимо разом. Тому я ставлюся до цього як до фану. Ну, він точно робить фан", — розповів Філіп.
Також син Діми Коляденка розповів, як змінилося життя його зіркового батька після початку повномасштабного вторгнення. Музикант зізнався, що був дуже радий знову побачити Діму в театрі, де той починав свій творчий шлях.
"Він був професійним актором і довгий час грав у Сумах. Там же вони познайомилися з моєю мамою. І для мене неймовірна радість, зокрема через війну, що мама привчила його до театру. Це його місце. Я неймовірно щасливий, що він там", — висловився Коляденко.
Про особу: Діма Коляденко
Дмитро Коляденко — український хореограф, танцюрист, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Весілля Фігаро", "Снігова королева", а також телепроектами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".
