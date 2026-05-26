"Не допомагаємо": син Коляденко зробив зізнання про стосунки з батьком

Христина Трохимчук
26 травня 2026, 17:23
Філіп Коляденко відверто розповів про справжній характер свого знаменитого батька.
Відомий український музикант Філіп Коляденко відверто розповів про стосунки зі своїм зірковим батьком Дімою Коляденко. В інтерв'ю Аліні Доротюк він зізнався, що давно не радиться з батьком у творчих питаннях, адже у них абсолютно різні погляди та смаки.

За словами Коляденка-молодшого, любов його зіркового батька до сцени та бажання дарувати людям позитив викликають у нього лише захоплення. Незважаючи на те, що вони давно не допомагають одне одному у творчому середовищі, між ними панує взаємна повага.

"Він давно зі мною не радиться, тому що ми колись зрозуміли, що не допомагаємо. У нас різний смак, різне відчуття життя у всьому: в одязі, у часі, який ми проводимо разом. Тому я ставлюся до цього як до фану. Ну, він точно робить фан", — розповів Філіп.

Також син Діми Коляденка розповів, як змінилося життя його зіркового батька після початку повномасштабного вторгнення. Музикант зізнався, що був дуже радий знову побачити Діму в театрі, де той починав свій творчий шлях.

"Він був професійним актором і довгий час грав у Сумах. Там же вони познайомилися з моєю мамою. І для мене неймовірна радість, зокрема через війну, що мама привчила його до театру. Це його місце. Я неймовірно щасливий, що він там", — висловився Коляденко.

Раніше Главред повідомляв, що перша леді України Олена Зеленська провела офіційну зустріч з міжнародними партнерами свого благодійного фонду. На руці дружини президента помітили незвичайний браслет, який викликав обговорення.

Також ЕЛ Кравчук різко прокоментував позицію Таїсії Повалій, яка стала на бік країни-агресора. За словами артиста, його колишня колега завжди ставила фінансову вигоду понад усе, остаточно втративши розум і моральні орієнтири.

Про особу: Діма Коляденко

Дмитро Коляденко — український хореограф, танцюрист, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Весілля Фігаро", "Снігова королева", а також телепроектами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

